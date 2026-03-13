Autoridades incautaron 67 animales silvestres durante el 2025

Iguanas, pericos, flamencos y cotorras figuran entre las especies más decomisadas en operativos contra el comercio ilegal. ( FUENTE EXTERNA )

Durante 2025, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente incautaron y rescataron 67 ejemplares de fauna silvestre, como parte de las acciones para combatir el comercio ilegal y preservar la biodiversidad.

El dato está contenido en las memorias institucionales de la entidad, correspondientes a ese año.

El documento señala que, tras la intervención, los ejemplares son enviados al Parque Zoológico Nacional y al Acuario Nacional, mientras que otros son liberados en hábitats idóneos.

En sus memorias del año pasado, el Zoológico indicó que incorporó 111 ejemplares de diferentes procedencias, incluidas las incautaciones.

Según la recopilación de Medio Ambiente, la iguana verde (27), el perico (24), el flamenco (20) y la cotorra (19) fueron las especies más incautadas, en un listado que también incluye ejemplares como la serpiente ojo de gato, lechuzas, serpientes constrictoras y monos capuchinos, entre otros.

Permisos aprobados

Las autoridades informaron que durante 2025 se atendieron y aprobaron 953 permisos de importación y exportación de fauna y flora silvestres, así como de productos y derivados de especies reguladas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y de otras no reguladas.

La mayoría de estos trámites se gestionó dentro del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y de la Ventanilla Única del Ministerio de Medio Ambiente.

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