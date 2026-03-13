Lanzan piloto de carbono azul para proteger ecosistemas costeros

Autoridades y representantes de Aerodom durante firma de carta de intención. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) firmaron una carta de intención para desarrollar un proyecto piloto de carbono azul en la República Dominicana, orientado a la protección de los ecosistemas marino-costeros y al impulso de iniciativas vinculadas a la acción climática y la conservación de la biodiversidad.

La iniciativa marca el inicio de un esfuerzo conjunto para explorar mecanismos que promuevan la conservación de ecosistemas estratégicos, fortalezcan la resiliencia frente al cambio climático y contribuyan al desarrollo de propuestas ambientales con potencial de integrarse a los mercados voluntarios de carbono.

De concretarse, el proyecto sería el primero de esta naturaleza impulsado desde el sector de la aviación en el país, con el objetivo de promover iniciativas de alta integridad ambiental que apoyen la protección de ecosistemas clave y contribuyan al posicionamiento de la República Dominicana en iniciativas relacionadas con el mercado voluntario de carbono.

Como parte del proceso, las instituciones analizarán la viabilidad del proyecto mediante un estudio de factibilidad que evaluará las condiciones técnicas, ambientales y regulatorias necesarias para una eventual implementación.

Durante el acto de firma, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó la importancia estratégica de los ecosistemas costeros y marinos para el desarrollo sostenible del país.

“Los ecosistemas costeros y marinos representan un pilar fundamental de nuestra economía, ya que sostienen sectores clave como el turismo, el comercio marítimo y la pesca. Sin embargo, también enfrentan presiones importantes derivadas del cambio climático y de la degradación de hábitats marinos. Iniciativas como este proyecto piloto de carbono azul nos permiten avanzar en soluciones que integran la protección de la biodiversidad, el fortalecimiento de la resiliencia climática y la captura de carbono mediante soluciones basadas en la naturaleza”, expresó.

Registro de Beneficios Ambientales

Henríquez informó además que el Ministerio trabaja en la implementación del Registro Nacional de Beneficios Ambientales y Biodiversidad, en cumplimiento de la Resolución 0028-25.

Este instrumento busca fortalecer la gobernanza ambiental, garantizar la trazabilidad de los proyectos de mitigación de emisiones y promover la integridad del financiamiento climático, como parte de la hoja de ruta hacia un mercado doméstico verde y azul robusto y transparente.

El director de Finanzas de Aerodom, Damien Stephan, destacó el compromiso de la empresa con el avance de la descarbonización en el sector de la aviación.

“En Aerodom, como parte de VINCI Airports, estamos avanzando activamente en nuestra hoja de ruta de descarbonización, mediante la mejora de la eficiencia energética, la expansión del uso de energías renovables y el apoyo a iniciativas ambientales innovadoras", indicó.

"Proyectos como este piloto de carbono azul reflejan nuestro compromiso de contribuir a la acción climática mientras protegemos los ecosistemas naturales que son esenciales para el desarrollo sostenible de la República Dominicana”, afirmó.

El documento también contempla que, una vez definidos los proyectos conjuntos, las partes podrán formalizar sus compromisos mediante un acuerdo de cooperación que establezca las responsabilidades y mecanismos de implementación.

En la actividad también participaron el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig; la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, Ana Emilia Pimentel; la subdirectora general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Paola Plá; y el subdirector y director de Desarrollo Sustentable del IDAC, Miguel A. Mejía, entre otros.