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Transporte resiliente
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RD asume copresidencia de declaración internacional sobre transporte resiliente y bajo en emisiones

La declaración reúne a 11 países de Europa y América Latina para acelerar la reducción de emisiones

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    RD asume copresidencia de declaración internacional sobre transporte resiliente y bajo en emisiones
    La designación se oficializó durante la Primera Reunión Virtual de Países Adherentes. (FUENTE EXTERNA)

    República Dominicana fue confirmada como copresidenta de la Declaración "Hacia Sistemas de Transporte Resilientes y Bajo en Emisiones para las Personas, el Desarrollo y el Planeta", un compromiso internacional que reúne a once países de Europa y América Latina con el objetivo de acelerar la transformación sostenible del sector transporte a nivel global.

    La designación del país como representante del Sur Global dentro de esta alianza se oficializó durante la Primera Reunión Virtual de Países Adherentes, informó el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono en nota de prensa. 

    Con este nombramiento, República Dominicana asume un rol de liderazgo en la coordinación de esfuerzos multilaterales orientados a impulsar sistemas de movilidad más sostenibles.

    La elección reconoce el creciente liderazgo del país en materia de acción climática y consolida su papel como articulador regional en los procesos multilaterales vinculados al cambio climático en América Latina y el Caribe. 

    RELACIONADAS

    Una declaración para transformar el transporte

    La Declaración "Hacia Sistemas de Transporte Resilientes y Bajo en Emisiones para las Personas, el Desarrollo y el Planeta" fue presentada por iniciativa de Chile durante la COP30 celebrada en 2025 en Belém, Brasil.

    El instrumento busca impulsar un esfuerzo global para transformar los sistemas de transporte mediante la reducción de emisiones, la promoción de la electrificación, el fortalecimiento del transporte público, el aumento de la eficiencia energética y el desarrollo de infraestructuras resilientes frente a los impactos del cambio climático.

    Con su nueva función de liderazgo, República Dominicana tendrá un papel central en la coordinación del trabajo entre los países participantes, facilitando la cooperación técnica y política entre las naciones adherentes. Asimismo, promoverá la incorporación de nuevos países con el fin de ampliar el alcance de la declaración.

    El nuevo rol también permitirá visibilizar los avances y compromisos del Sur Global en la transición hacia sistemas de transporte con bajas emisiones, además de dar seguimiento al Esfuerzo Global de Transporte de cara al Segundo Balance Mundial (Global Stock Take) previsto para 2028.

    RELACIONADAS

    El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig, encabezó la delegación dominicana en el encuentro virtual, en el que se reafirmó el compromiso nacional con la transformación del sector transporte, uno de los que genera emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

    "Esta copresidencia fortalece nuestra contribución a la acción climática global y nos ayuda a promover soluciones concretas que conduzcan a sistemas de movilidad más resilientes, menos dañinos para el medio ambiente y centrados, especialmente, en la calidad de vida de las personas", afirmó.

    Coordinación interinstitucional

    La adhesión de República Dominicana a la declaración fue posible gracias a la coordinación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), instituciones que avalaron la iniciativa y facilitaron el proceso de integración.

    Durante la reunión virtual, los países adherentes acordaron consolidar el marco de copresidencias, con República Dominicana liderando la representación del Sur Global, y desarrollar una hoja de ruta conjunta para dar seguimiento al esfuerzo global de transformación del transporte.

    También se estableció promover el intercambio de buenas prácticas y políticas públicas entre los países participantes.

    La próxima reunión presencial se realizará en mayo de 2026 durante el International Transport Forum en Alemania, donde se avanzará en los mecanismos de gobernanza de la iniciativa.

    En esta declaración participan, por América Latina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras y República Dominicana, mientras que por Europa forman parte Portugal, España, Noruega, Eslovenia y Austria.

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