Intervienen tramo del río Haina para recuperar su equilibrio ecológico

De acuerdo con estudios técnicos realizados por Medio Ambiente, el deterioro del río Haina responde principalmente a décadas de explotación ilegal de agregados. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente anunció este martes los trabajos de intervención y acondicionamiento del río Haina, orientados a recuperar el equilibrio ecológico de este afluente y reducir los riesgos ambientales que afectan a las comunidades asentadas en sus márgenes.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la intervención se ejecuta en el tramo comprendido entre La Lechería y el batey Palavé, en cumplimiento de la Resolución 002-2026, que declaró de urgencia ambiental la intervención de esta zona del río.

El proyecto contempla labores integrales de limpieza del cauce, extracción de sedimentos acumulados, readecuación hidráulica y acondicionamiento de sus riberas, con el propósito de restablecer la funcionalidad hidráulica del río, recuperar su capacidad natural de flujo y mitigar los impactos derivados de años de presión y degradación ambiental.

El operativo se desarrolló en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y contó con el respaldo del Ministerio de Defensa, con la participación del Ejército de la República Dominicana y el apoyo de la Fuerza Aérea Dominicana, que dispuso aeronaves para labores de vigilancia y apoyo logístico en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/senpa-2d50b605.jpeg El operativo se realizó en coordinación con el Senpa y el Ministerio de Defensa. (FUENTE EXTERNA)

Identifican puntos vulnerables

Durante el operativo, el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), general de brigada Ángel Alfredo Camacho, explicó que la institución ejecuta el plan de seguridad diseñado para garantizar el cumplimiento de la resolución que ordena la intervención.

Explicó que el plan operativo identifica cinco puntos vulnerables donde, durante años, se han registrado extracciones ilegales de agregados. En esas zonas se establecerán puestos fijos de vigilancia, patrullajes y posiciones móviles con el propósito de impedir la continuidad de estas prácticas.

El general Camacho informó que las autoridades iniciaron el aseguramiento del área de operaciones como paso previo al inicio de los trabajos de readecuación que ejecutará el consorcio seleccionado para intervenir el río.

"Hoy estamos aquí poniendo en marcha el plan de seguridad diseñado para dar cumplimiento a la Resolución 002-2026 del Ministerio de Medio Ambiente, que declara en estado de emergencia la intervención del río Haina para su readecuación y recuperación de su cauce", expresó.

Estudios técnicos

El Ministerio recordó que, de acuerdo con estudios técnicos realizados por la institución, el deterioro del río Haina responde principalmente a décadas de explotación ilegal de agregados, así como a procesos de deforestación y abandono progresivo de su cuenca.

Estas prácticas han alterado la dinámica natural del río, degradado su paisaje y debilitado sus funciones ecológicas, aumentando, además, la vulnerabilidad de las comunidades cercanas frente a inundaciones y otros riesgos ambientales.

En relación con la medida, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, reiteró el compromiso de su gestión con la protección de las cuencas hidrográficas del país y la implementación de una política de tolerancia cero frente a las actividades ilegales que afectan los recursos naturales.

"La recuperación de nuestros ríos y la protección de sus cuencas es una prioridad de esta gestión. No podemos permitir que décadas de explotación ilegal sigan degradando nuestros sistemas hídricos. Hemos asumido una política de tolerancia cero frente a estas prácticas y estamos actuando con firmeza para restaurar el río Haina y garantizar la seguridad ambiental de las comunidades", expresó Henríquez.

Este proceso forma parte de una planificación iniciada el año pasado a través de una mesa de trabajo interinstitucional, en la que participaron diversas entidades con el objetivo de definir las acciones necesarias para abordar de manera integral la situación del río Haina.

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