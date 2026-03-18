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Incendio forestal
Incendio forestal

Incendio forestal consume unas 16 tareas de pinos y otras especies en Constanza

Brigadas de bomberos forestales lograron controlar y extinguir el incendio

Las autoridades no han establecido las causas del incendio

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Incendio forestal consume unas 16 tareas de pinos y otras especies en Constanza
Brigadas de bomberos forestales lograron controlar y extinguir el incendio tras varias horas de labor en condiciones adversas. (FUENTE EXTERNA)

Un incendio forestal afectó unas 16 tareas de terreno boscoso en el municipio de Constanza, provincia La Vega. 

El fuego, detectado alrededor de las 7:15 de la noche de ayer martes en una zona próxima al Santuario Divino Niño, consumió aproximadamente 16 tareas cubiertas de bosque, donde predominan especies como pino criollo, araucaria, maguey y yaragua.

Brigadas de bomberos forestales lograron controlar y extinguir el incendio tras varias horas de labor en condiciones adversas, marcadas por empinadas pendientes, vientos constantes y la oscuridad de la noche. 

En las labores también participaron unidades de bomberos estructurales y agentes de la Policía Nacional.

Las autoridades no han establecido las causas del incendio. Se informó que mantienen abierta una investigación para determinar su origen. 

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No obstante, comunitarios denunciaron que el fuego presuntamente se inició cuando un hombre, aún no identificado, quemaba basura en el área.

En un comunicado, el Ministerio informó que durante las operaciones, las brigadas enfrentaron vientos constantes de aproximadamente 10 km/h y una alta carga de combustible vegetal, con presencia de yaragua de hasta 1.5 metros de altura, lo que dificultó el ataque directo al fuego. Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

Otro incendio 

De igual manera, el Ministerio informó que fue mitigado otro incendio en Loma Atravesada, paraje Los Hoyitos, sección Estancita, en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, donde resultaron afectadas unas 30 tareas de bosque de pino. En esta intervención participaron siete bomberos forestales y dos técnicos.

La institución recordó que el periodo de mayor incidencia de incendios forestales en la República Dominicana se registra entre los meses de marzo y abril, cuando las condiciones de sequía se intensifican, las temperaturas alcanzan niveles más elevados y aumenta la ocurrencia de actividades humanas, como las quemas agrícolas.

Durante esta temporada crítica, las autoridades refuerzan las acciones de prevención, control y respuesta en las zonas más vulnerables del país, con el objetivo de reducir riesgos y proteger los recursos naturales.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.