Representantes de más de 80 comunidades enclavadas en la Cordillera Septentrional solicitaron este miércoles al Gobierno la revocación inmediata de la resolución que autoriza labores de exploración minera en esa zona montañosa.

El sacerdote católico Felipe Valerio, quien habló en representación de los comunitarios, expresó que exigen garantías formales de que no se desarrollarán proyectos mineros en la cordillera.

En ese sentido, planteó que, si no existe intención de explotar la zona, la resolución debe ser anulada de manera oficial y documentada.

Valerio cuestionó además que los permisos de investigación de recursos naturales fueran otorgados a una empresa minera en lugar de entidades académicas, como la Academia de Ciencias, al entender que se trata de un tema de interés científico y ambiental.

El sacerdote también denunció presuntas mediciones técnicas y sobrevuelos con drones en comunidades rurales de la zona montañosa.

Impactos ambientales

Los representantes de los comunitarios expresaron preocupación por posibles impactos ambientales, especialmente sobre fuentes de agua y zonas agrícolas que sostienen la producción alimentaria en la región Norte.

Asimismo, reclamaron mayor respaldo estatal para la actividad agropecuaria en la cordillera, destacando su potencial productivo.

Por su parte, el también sacerdote Ramón -Nino- Ramos recordó que las comunidades se declararon en lucha permanente desde el 6 de diciembre de 2025 en rechazo a la concesión de exploración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-103452-am-b3489ed2.jpeg El sacerdote Ramón "Nino" Ramos mientras reiteraba el llamado a declarar la Cordillera Septentrional como patrimonio natural nacional y libre de explotación minera. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Indicó que, tras más de tres meses de reclamos, las autoridades no han atendido la solicitud de anular la resolución.

El padre Nino reiteró el llamado de los campesinos a que la cordillera sea declarada patrimonio natural nacional y se emita un documento oficial que la establezca como zona libre de explotación minera.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estas solicitudes.