Cruz Roja Dominicana impulsa acciones para garantizar acceso a agua segura

La Cruz Roja Dominicana (CRD) reforzó su compromiso con la promoción del acceso a agua segura en comunidades vulnerables, mediante acciones orientadas a la prevención, la preparación ante emergencias y la protección de la salud, con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias y reducir riesgos sanitarios.

En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo y proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1993, la institución desarrolló los días 19 y 20 de marzo de 2026 una serie de actividades educativas y demostrativas enfocadas en el acceso y tratamiento del agua.

Bajo el lema global "Donde fluye el agua, crece la igualdad", la jornada puso énfasis en la relación entre el acceso al agua, el saneamiento y la equidad de género.

La iniciativa subraya que mujeres y niñas son las más afectadas por la falta de estos servicios esenciales, al tiempo que promueve su liderazgo como elemento clave para lograr sistemas hídricos más inclusivos y sostenibles.

Las actividades se realizaron en las escuelas Presidente Antonio Guzmán Fernández, en Bávaro, provincia La Altagracia, y Nuestra Señora de la Fe, en el Distrito Nacional. En estos espacios se llevaron a cabo jornadas de sensibilización, junto con demostraciones prácticas sobre sistemas de potabilización de agua en contextos de emergencia.

Tratamiento del agua

Durante las capacitaciones, se presentaron distintos métodos de tratamiento de agua a nivel domiciliar, así como el funcionamiento de una planta potabilizadora, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias frente a posibles crisis y garantizar el acceso a agua segura en situaciones adversas.

Estas acciones fueron coordinadas con el Ministerio de Salud Pública, UNICEF, el Ministerio de Educación y The WASH Foundation, como parte de un esfuerzo conjunto para ampliar el alcance de las iniciativas de agua, saneamiento e higiene.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 2,200 millones de personas en el mundo aún carecen de acceso a agua potable, una realidad que impulsa la implementación de estrategias articuladas entre instituciones y comunidades.

La Cruz Roja Dominicana reiteró su compromiso de continuar desarrollando iniciativas que promuevan el acceso equitativo al agua segura y fortalezcan la resiliencia comunitaria, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.

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