Medio Ambiente entrega 20 motocicletas al Senpa para reforzar vigilancia en río Haina

El Ministerio de Medio Ambiente entregó 20 motocicletas al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente entregó 20 motocicletas al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), destinadas a fortalecer la vigilancia en el río Haina, una zona impactada por décadas de extracción ilegal de agregados.

La intervención del río Haina fue declarada de urgencia ambiental mediante la Resolución 002-2026, en respuesta al deterioro progresivo causado por la extracción ilegal, la deforestación y el abandono de la cuenca.

Las motocicletas entregadas ampliarán la capacidad operativa del Senpa, lo que permitirá un patrullaje continuo en zonas críticas, según detalló la entidad en un comunicado.

Durante el acto, el ministro Paíno Henríquez expresó: "Si la seguridad falla, falla todo el proyecto. Estamos decididos a erradicar las prácticas que por décadas han afectado esta cuenca".

Estas acciones marcan el inicio de un proceso de readecuación y recuperación de esta fuente hídrica, en beneficio de las comunidades y del equilibrio ambiental.

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