RD será sede de encuentro internacional sobre conservación de tortugas marinas

El evento abordará investigación, monitoreo y retos de conservación de las tortugas en el Gran Caribe ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana será la sede de la Reunión Anual de la Red para la Conservación de las Tortugas Marinas del Gran Caribe (Widecast), un evento en el que expertos locales e internacionales compartirán experiencias relacionadas con programas de investigación y monitoreo de estos ejemplares.

De acuerdo con lo informado por el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, el evento se desarrollará del 26 al 29 de marzo de 2026.

Las autoridades indicaron que Widecast es una coalición de expertos presente en más de 40 países y territorios del Gran Caribe, comprometida con fortalecer la capacidad regional para lograr la recuperación y el manejo sostenible de las poblaciones de tortugas marinas.

"A través del intercambio técnico, la cooperación científica y el fortalecimiento de capacidades, la red promueve acciones coordinadas para la conservación efectiva de estas especies a nivel regional", detallaron.

Agregaron que, como parte de la agenda, el 27 de marzo se realizará una sesión especial dedicada a los programas y proyectos de conservación de tortugas marinas en la República Dominicana, donde diversas instituciones presentarán sus experiencias, resultados de monitoreo, iniciativas comunitarias y estrategias de educación y sensibilización, así como los principales retos y oportunidades para fortalecer la gestión y protección de estas especies en el país.

Intervenciones durante 2025

Las memorias institucionales de Medio Ambiente señalan que, durante el año pasado, se intervinieron 237 nidos de tortugas marinas de las especies tinglar y carey. Del total de nidos, 71 fueron trasladados e incubados ex situ, mientras que 166 se dejaron in situ en su playa de origen, con un total de 635 neonatos.

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