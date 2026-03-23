Medio Ambiente firma acuerdo de comanejo para áreas protegidas en El Palero

El acuerdo fue suscrito junto a Palero Eco Aventura y Guakía Ambiente. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente firmó un acuerdo de comanejo con organizaciones comunitarias para la gestión de áreas protegidas en la comunidad El Palero, municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, en una iniciativa orientada a fortalecer la conservación y promover un modelo de administración compartida del territorio.

El acuerdo, suscrito junto a Palero Eco Aventura y Guakía Ambiente, establece la coadministración de la Reserva Forestal Alto Mao y el manejo de una zona del Parque Nacional Armando Bermúdez, conocida como Pico del Gallo, como parte de una estrategia que busca integrar a las comunidades en la protección y uso sostenible de los recursos naturales.

La firma se realizó en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la oferta ecoturística y el desarrollo sostenible en la comunidad El Palero", que contempla la mejora de infraestructuras locales, la construcción de dos miradores turísticos y un puente colgante sobre el río Cenoví, con el objetivo de impulsar el ecoturismo y ampliar las oportunidades económicas de la zona.

Durante el acto, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, destacó la importancia de este tipo de acuerdos para garantizar la sostenibilidad de las áreas protegidas y fomentar la participación comunitaria en su gestión.

"Una labor de esta dimensión requiere el involucramiento de toda la ciudadanía. Aquí se desarrolla un modelo basado en el respeto a los bosques, a los ríos y a la sostenibilidad, que puede convertirse en ejemplo para toda la sierra", afirmó.

Henríquez valoró el compromiso de la comunidad de El Palero en la protección de su entorno, y señaló que este tipo de iniciativas demuestra cómo el aprovechamiento responsable de los recursos naturales puede traducirse en beneficios tanto para la población como para el medio ambiente.

En ese mismo sentido, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Augusto Batista, subrayó que la firma en el propio territorio refuerza el vínculo entre las comunidades y la gestión ambiental.

"No solamente es un acto de firma, un documento o un papel, sino también un compromiso que se asume entre las comunidades y el Estado dominicano para seguir gestionando de manera efectiva nuestro sistema nacional de áreas protegidas", expresó.

Destino ecoturístico

El acuerdo forma parte de un modelo de desarrollo que busca consolidar a El Palero como destino ecoturístico, apoyado en su riqueza natural y en la organización comunitaria, integrando la conservación de los bosques, la biodiversidad y las fuentes hídricas con iniciativas productivas sostenibles.

Durante la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por proyectos comunitarios vinculados al uso sostenible de los recursos, incluyendo una hidroeléctrica local impulsada por la propia comunidad.

En la actividad participaron representantes de Palero Eco Aventura, Guakía Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, entidades que respaldan procesos de fortalecimiento comunitario en la zona.

Como parte de la visita, el ministro sostuvo además un encuentro con comunitarios, quienes plantearon inquietudes relacionadas con el acceso, los servicios básicos, el manejo del territorio y el desarrollo del turismo.

El intercambio permitió identificar necesidades y oportunidades de mejora en infraestructuras y espacios de uso comunitario, así como la importancia de fortalecer la articulación entre instituciones para atender de manera integral una zona de alto valor ecológico.