Medio Ambiente lanza Premio Nacional Ambiental para impulsar la sostenibilidad

El director de Producción de Consumo Sostenible del ministerio, Carlos Daniel Taveras. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Medio Ambiente lanzó este martes el Premio Nacional Ambiental, una iniciativa con la que busca reconocer y promover acciones en favor de la sostenibilidad en la República Dominicana.

Durante el acto, el director de Producción de Consumo Sostenible del ministerio, Carlos Daniel Taveras, explicó que el galardón surge como una evolución del Premio Nacional de Producción Más Limpia, tras siete ediciones, con el objetivo de ampliar el reconocimiento a otros esfuerzos ambientales.

“El Premio Nacional Ambiental no solo celebra el éxito, sino que señala el camino hacia la República Dominicana que aspiramos ser: una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible”, expresó.

Taveras indicó que el creciente interés del sector privado en implementar iniciativas de responsabilidad social empresarial evidenció las limitaciones del modelo anterior, cuya concepción técnica dificultaba reconocer acciones como la protección de la biodiversidad, la educación ambiental o la restauración de ecosistemas.

Señaló que esta nueva iniciativa responde a lo establecido en la Ley 64-00, que en su artículo 66 dispone la creación de un premio ambiental como mandato del Poder Ejecutivo para destacar a quienes protegen los recursos naturales del país.

En ese sentido, informó que, mediante la resolución administrativa número 11/2026, firmada por el ministro Armando Paíno Henríquez, se formalizó la celebración de la primera edición del premio, con el objetivo de reconocer y motivar a organizaciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, academias y ciudadanos que implementen estrategias de uso eficiente de recursos, investiguen soluciones a problemas nacionales o ejecuten acciones para frenar la pérdida de biodiversidad.

El funcionario también destacó la visión del Ministerio de que el desarrollo económico y la protección ambiental deben ir de la mano.

“Para que la República Dominicana se reencuentre con la naturaleza, es necesario que el desarrollo industrial y el cuidado del medio ambiente no se vean como fuerzas opuestas, sino como aliados estratégicos”, afirmó.

Añadió que la competitividad actual depende de la capacidad de las empresas para optimizar el uso de energía, proteger fuentes de agua e innovar en sus procesos, lo que, a su juicio, contribuye a construir un país “más fuerte y resiliente”.

Asimismo, subrayó que el crecimiento económico solo será sostenible si respeta y regenera el patrimonio natural.

Taveras exhortó a ciudadanos, empresarios e investigadores a postular sus proyectos en las distintas categorías del premio, entre ellas producción más limpia, innovación ambiental e investigación, así como un nuevo renglón dirigido a instituciones públicas que implementen planes ambientales institucionales.

Convocatoria

La convocatoria del Premio Nacional Ambiental estará disponible a partir del 15 de abril en la página web del Ministerio de Medio Ambiente.

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