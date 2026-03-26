República Dominicana ratifica acuerdo para la protección de la biodiversidad marina en alta mar

El depósito fue realizado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente del país ante la ONU, ante la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales del organismo internacional. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), convirtiéndose en el Estado número 87 en completar este proceso.

El Acuerdo BBNJ es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante destinado a proteger la vida marina en alta mar, que abarca dos tercios de los océanos del mundo y desempeña un papel fundamental en la salud del planeta.

El tratado establece nuevas herramientas para frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación oceánica, como la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas planificadas.

También busca impulsar la equidad para los países en desarrollo mediante el acceso al conocimiento y la tecnología, el fortalecimiento de capacidades y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.

El presidente Luis Abinader firmó el acuerdo el 20 de septiembre de 2023, en el marco del 78 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El depósito fue realizado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente del país ante la ONU, ante la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales del organismo internacional.

En el acto estuvo acompañado por Domingo Melenciano, director de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), y Max E. Brea, primer secretario de la misión dominicana ante la ONU.

El papel de los océanos

Como Estado insular del Caribe, República Dominicana reconoce el papel fundamental de los océanos en su desarrollo sostenible, su seguridad alimentaria, su economía y su identidad cultural.

En ese contexto, la ratificación del acuerdo responde a la convicción de que la protección de la diversidad marina es una responsabilidad compartida que requiere acción colectiva y cooperación internacional efectiva.

El Gobierno dominicano destacó que este instrumento contribuirá a fortalecer la gobernanza de los océanos, promover la investigación científica, facilitar la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y fomentar la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina, especialmente para los países en desarrollo.

Asimismo, el país reiteró su respaldo a que el acuerdo sea implementado de manera equitativa, reconociendo las circunstancias especiales de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), y aseguró que continuará participando activamente en los trabajos preparatorios hacia la primera Conferencia de las Partes (COP1).

Con esta ratificación, República Dominicana se suma a la creciente comunidad internacional que impulsa la implementación efectiva del acuerdo.

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