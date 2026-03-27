Permisos en la Cordillera Septentrional no implican minería activa, dice Osiris de León

El geólogo Osiris de León aseguró este viernes que las concesiones de exploración minera en la Cordillera Septentrional corresponden únicamente a una fase de estudios y no a la extracción de recursos.

De León explicó que, conforme a la Ley Minera 146-71, el Estado tiene la facultad de autorizar estudios de exploración con el objetivo de determinar la existencia de yacimientos con potencial económico, sin que esto conlleve necesariamente su explotación.

"El hecho de explorar no significa que obligatoriamente se va a explotar. Es un proceso para conocer qué recursos existen y si son aprovechables", subrayó el especialista.

Detalló que esta fase contempla trabajos técnicos como levantamientos geológicos, análisis geoquímicos y sondeos, los cuales permiten evaluar si existen depósitos minerales viables en zonas como la Cordillera Septentrional.

Recursos minerales en la Cordillera Septentrional

El geólogo indicó que en esta área hay presencia de minerales como oro, plata, cobre y zinc, lo que ha despertado interés en su estudio, especialmente por la alta demanda de estos recursos en los mercados internacionales.

No obstante, reconoció que la exploración minera ha generado preocupación, principalmente por su posible impacto en los recursos hídricos y el medio ambiente.

En ese contexto, insistió en que cualquier eventual proceso de explotación solo podría desarrollarse bajo estrictos controles ambientales y tras cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Equilibrio entre explotación y medio ambiente

Señaló que el reto para el país es garantizar un equilibrio entre la protección ambiental y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.

Asimismo, argumentó que los recursos minerales, por su naturaleza estratégica, serán eventualmente explotados en algún momento, ya sea en el presente o en el futuro, debido a su importancia para el desarrollo industrial.

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