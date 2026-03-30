Siembran cerca de 5,000 plantas nativas en área afectada por incendio en Cotuí

Participantes de la jornada de reforestación mientras siembran plantas en la Finca Experimental de la Dirección de Remediación Ambiental de Pueblo Viejo en Zambrana, Cotuí. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 5,000 plantas nativas y endémicas fueron sembradas durante una jornada de reforestación realizada en la Finca Experimental de la Dirección de Remediación Ambiental de Pueblo Viejo, ubicada en el distrito municipal Zambrana.

La intervención se llevó a cabo en un área afectada por un incendio que impactó la flora y fauna en la zona de influencia directa de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), como parte de los esfuerzos de recuperación de ecosistemas degradados, señala una nota de prensa.

Durante la jornada se intervinieron aproximadamente 100 tareas de terreno, donde se sembraron alrededor de 5,000 plantas nativas y endémicas.

Entre las especies plantadas figuran cacao, pomo de agua, corazón de paloma, capá, caoba criolla, uva de playa y guama.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/65675275312608025128975551226748215452051650n-33f5a151.jpg Participantes en la jornada de reforestación. (FUENTE EXTERNA)

Compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental

Asimismo, se incluyeron especies como mara, roble, higüerillo y samán, las cuales están incluidas en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La actividad fue realizada por la Dirección de Minería. Su director general, Rolando Muñoz, destacó la importancia de la reforestación como una herramienta clave para la restauración de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, y reafirma el compromiso con la sostenibilidad y con el futuro de las comunidades.

En la jornada también participaron servidores públicos de la institución, así como representantes de empresas del sector minero, entre ellas Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y Calizamar S.A. Morteros de Europa S.A.S, quienes se sumaron a la actividad en apoyo a la sostenibilidad ambiental.