Ministerio de Medio Ambiente ejecuta reforestación asistida con drones en Dajabón

El experimento de reforestación asistida con drones se llevó a cabo en el paraje Caratá, donde se evaluó la efectividad de esta tecnología en áreas de difícil acceso. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente realizó un experimento de reforestación asistida con drones en el paraje Caratá, municipio Guayajayuco, provincia Dajabón, con el objetivo de evaluar la efectividad de esta tecnología en áreas de difícil acceso.

La iniciativa fue ejecutada a través del Viceministerio de Recursos Forestales, en coordinación con la Junta de Asociaciones Campesinas sin fines de lucro Rafael Fernández (Jacarafe) y la Fundación CIDEAL, organización internacional dedicada a la cooperación e investigación.

Previo a la jornada, se realizó un levantamiento técnico para identificar las especies más adecuadas según la vocación del terreno, con el fin de garantizar una intervención sostenible. Entre las especies utilizadas se encuentran cedro, caoba criolla, penda, saúco amarillo, pino y guama.

De su lado, el viceministro José Elías González explicó que el proceso de reforestación con drones no se limita al uso de tecnología aérea, sino que incluye un componente técnico forestal que abarca la recolección, almacenamiento y distribución de semillas a través del Banco Nacional de Semillas.

Detalló que estas semillas son sometidas a tratamientos especiales, como recubrimientos o ajustes que evitan su dispersión por el viento, y que requieren condiciones adecuadas del terreno para garantizar su germinación.

González indicó que, aunque una parte de las semillas puede perderse, un porcentaje significativo logra establecerse, lo que permite cubrir grandes extensiones con una inversión relativamente baja.

Añadió que esta tecnología complementa los métodos tradicionales de reforestación y forma parte de la estrategia nacional para recuperar la cobertura boscosa, especialmente en la zona fronteriza, considerada prioritaria por su nivel de degradación y su importancia ambiental y social.

La iniciativa se enmarca en un enfoque integral orientado a la restauración de ecosistemas, la protección de fuentes de agua y el fortalecimiento de la resiliencia frente a la deforestación.

Proyecto país

El experimento contó con la presencia del ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez; el viceministro de Recursos Forestales, José Elías González; el director del Jardín Botánico de Santiago, Nelson Bautista; y el director de Reforestación y Fomento Forestal, Elías Figuereo, junto a técnicos de la institución y representantes comunitarios.

El ministro Paino Henríquez afirmó que este tipo de acciones debe asumirse como un "proyecto país", sustentado en la articulación entre el Estado, las comunidades y aliados estratégicos. En ese sentido, destacó que la participación comunitaria es clave para el éxito de los procesos de reforestación.

Asimismo, subrayó que la recuperación de los bosques resulta fundamental para garantizar servicios esenciales como el agua, la producción agrícola y el sostenimiento del turismo, y reiteró el compromiso institucional de continuar y expandir esta iniciativa como parte de las prioridades frente a los desafíos del cambio climático.