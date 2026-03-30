Eco5RD recolecta más de 2,000 toneladas de desechos sólidos en operativos a nivel nacional

La Unidad Ejecutora de la Presidencia Eco5RD informó en la tarde de este lunes que durante el mes de marzo logró recolectar más de 2,000 toneladas de desechos sólidos en distintos operativos realizados en provincias y municipios del país, como parte del apoyo a los gobiernos locales en el manejo de residuos.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los operativos se desarrollaron por instrucciones del presidente Luis Abinader y abarcaron diversas localidades del territorio nacional.

Los operativos se llevaron a cabo en la región Norte y la costa Atlántica, específicamente en el municipio cabecera de San Felipe de Puerto Plata, así como en los municipios de Imbert, Cabarete, Villa Montellano, Nagua, El Factor y Gaspar Hernández.

Intervención en la Línea Noroeste

La intervención incluyó una jornada de limpieza en la Línea Noroeste que se extendió hasta el municipio de Dajabón, conforme indica el documento.

En la provincia de Santiago de los Caballeros, los trabajos se concentraron en el distrito municipal de La Canela, donde se retiraron 280 toneladas de residuos sólidos, logrando el saneamiento integral de esa demarcación.

De igual forma, Eco5RD realizó una intervención en el municipio de Pedro Brand para fortalecer el manejo y procesamiento de los desechos sólidos en esa localidad.

Apoyo a Santo Domingo Norte

La institución también inició un amplio operativo en apoyo al ayuntamiento de Santo Domingo Norte, donde brigadas y equipos pesados trabajan en la eliminación de vertederos improvisados con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales del municipio.