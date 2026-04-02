A consulta pública reglamento sobre organismos genéticamente modificados en el país

En un documento sobre la propuesta de regulación, el Ministerio de Medio Ambiente destaca que, desde hace 10 años, se ha registrado un crecimiento en las actividades biotecnológicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente lanzó una convocatoria para consulta pública de un proyecto de reglamento que busca regular, desde la introducción hasta la comercialización, de los organismos genéticamente modificados en la República Dominicana.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) describe los Organismos Vivos Modificados (OVM) como "cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético obtenida mediante la aplicación de la biotecnología moderna".

La iniciativa que va a consulta es el Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley 219-15 sobre Seguridad de la Biotecnología y está orientado a regular las actividades realizadas a partir de los Organismos Vivos Modificados para "prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles riesgos para la biodiversidad, la salud humana y el medio ambiente en general".

Autorizaciones

El proyecto de reglamento incluye un apartado sobre las solicitudes de autorizaciones ambientales relacionadas con estos organismos, clasificadas según el propósito, el tipo de actividad, los niveles de riesgo y el destino.

La iniciativa contempla actividades orientadas a la investigación, que incluyen "la manipulación de organismos vivos modificados con fines de generación de conocimiento científico y evaluación técnica".

Una segunda categoría abarca las actividades de producción y comercialización, destinadas al "uso, multiplicación y comercialización de los OVM en escalas industriales, agrícolas, pecuarias o alimentarias".

El reglamento incluye, además, las solicitudes de autorización para actividades de introducción, tránsito o exportación de los también denominados organismos transgénicos o genéticamente modificados.

Por último, contempla el proceso para autorizar actividades con derivados de organismos modificados genéticamente, aplicables a productos que no contienen material genético viable, pero que son objeto de control por su destino alimentario, pecuario o ambiental.

El reglamento incluye cómo se evaluarán las solicitudes, los procesos de emisión y vigencia, los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la regulación y las sanciones por incumplimiento.

¿Por qué se necesita el reglamento?

En un documento sobre la propuesta de regulación, el Ministerio de Medio Ambiente destaca que, desde hace 10 años, se ha registrado un crecimiento en las actividades biotecnológicas, avances en la investigación científica y solicitudes relacionadas con estos organismos que ponen en evidencia la brecha regulatoria que existe en el país.

La institución recordó que el país forma parte, desde 2006, del Protocolo de Cartagena, un marco regulatorio que busca garantizar el uso seguro de los organismos modificados genéticamente, y que, sin un reglamento, se limita la capacidad del Estado para cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo internacional.

"La ausencia de este reglamento no solo obstaculiza la correcta revisión técnica y legal de solicitudes relacionadas con Organismos Vivos Modificados (OVM), sino que también limita la capacidad de fiscalización y control y expone al país a riesgos potenciales para la biodiversidad, la salud pública y el medio ambiente", advierten las autoridades.

El proceso de consulta pública estará vigente hasta junio del presente año, informó el Ministerio.

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