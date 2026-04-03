Medio Ambiente contempla que trabajos en el río Haina culminen en dos años

Las autoridades realizan una intervención de 10 kilómetros en el río, buscando restaurar su equilibrio ecológico. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente contempla que en dos años culminen los trabajos de intervención que realiza en el río Haina para restaurar el equilibrio ecológico de ese afluente.

Así lo indicó Davis Aracena, del Viceministerio de Aguas y Suelos, quien ofreció detalles sobre los trabajos que desarrollan en la zona desde inicios de marzo.

"Estamos hablando de una intervención de 10 kilómetros; si vamos por el cauce del río, en términos lineales son cinco kilómetros", señaló el funcionario.

"Hicimos un acuerdo de dos años. La idea es que, en dos años, como máximo, esté terminado", dijo al ser consultado sobre el tiempo contemplado para concluir los trabajos.

Agregó que se solicitaron "500 metros lineales en una de las zonas más degradadas, para que se muestre cómo va a quedar el trabajo cuando se termine".

Explicó que para el tramo de intervención solicitado se otorgó un plazo de 45 días para la entrega, con el objetivo de hacer un lanzamiento formal y determinar la agilidad del tiempo contemplado del proyecto.

Aracena indicó que los trabajos son complicados, debido a que deben observarse los comportamientos del afluente y aplicarse medidas técnicas más especializadas que las utilizadas en una canalización, en la que solo se retira material.

"Aquí se está tratando de reparar las bermas del río; hay una parte de reforestación, de protección de los 30 metros a cada lado del río, y de las áreas que han estado degradadas", sostuvo.

El funcionario aclaró que no se trata de una canalización del río, sino de una readecuación ambiental del cauce.

Río Nizao

Consultado sobre si se prevén intervenciones en otros ríos del país, Aracena señaló que la idea es continuar con el Nizao, ubicado también en la zona sur, que tiene condiciones de sobresedimentación, ha perdido su morfología y "representa peligro para las comunidades que están en la zona".