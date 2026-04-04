Autoridades y generadoras se preparan ante nueva oleada de sargazo

Trabajadores acomodan barrera para impedir acceso de sargazo. ( MARVIN DEL CID )

Durante 2025, la proliferación masiva del sargazo afectó a varias generadoras de electricidad en el país y fue una de las causas citadas por el gobierno de los apagones ocurridos a mediados de año.

En medio de las estimaciones de una mayor presencia del alga, representantes del Gabinete de Lucha contra el Sargazo sostuvieron encuentros con representantes de las empresas generadoras para establecer acciones preventivas.

En los encuentros participaron el director ejecutivo del Gabinete, Ramón Gustavo Betances, y el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes.

Reyes informó que los encuentros se realizaron junto a representantes de la central Punta Catalina, la empresa AES Dominicana y la Empresa Generadora Itabo.

"Hicimos un levantamiento de lo que ellos están haciendo para evitar que el sargazo entre a las turbinas", indicó el funcionario.

Explicó que en los encuentros se trataron medidas de contención y recogida fuera del área de turbinas, así como otras acciones dentro de las instalaciones, como la colocación de barreras y la forma de colocarlas.

Agregó que solicitaron algunos estudios de las corrientes en las plantas, a fin de desarrollar otras medidas preventivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/atendiendo-a-la-importancia-del-sector-electrico-bisaramos-en-compania-del-reciente-designado-di-9111db64.jpg Estudian medidas de contención y disposición para reducir riesgos operativos (FUENTE EXTERNA)

"Estamos haciendo un levantamiento con ellos del lugar donde pueden disponer ese sargazo. (...) No se puede disponer en cualquier lugar porque los lixiviados permean y terminan en la capa freática, lo que contamina el agua potable", añadió.

Explicó que, tras el asueto de Semana Santa, se prevé la realización de encuentros entre las entidades que conforman el Gabinete.

Cifras en 2025

Datos del Sargassum Watch System de la Universidad del Sur de Florida, correspondientes a 2025, señalan que hasta noviembre de ese año a la región Caribe/Atlántico llegaron 206.41 millones de toneladas métricas del alga.

El boletín agrega que a la zona que abarca Puerto Rico y la República Dominicana arribaron 48.88 millones de toneladas métricas de sargazo hasta noviembre de 2025.