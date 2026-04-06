Alcaldía de SDE interviene el Parque Fluvial La Barquita tras reportaje de Diario Libre

La institución explicó que la intervención se realiza mediante operativos intensivos en coordinación con la empresa ambiental Eco5, con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas y evitar la acumulación de desechos sólidos. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de un reportaje publicado por Diario Libre sobre el estado de abandono del Parque Fluvial La Barquita, convertido en un vertedero improvisado, con maleza y presencia de aguas residuales, la Alcaldía de Santo Domingo Este informó este lunes que reforzó las labores de limpieza y saneamiento en la zona.

La alcaldía explicó en un comunicado de prensa que la intervención se realiza mediante operativos intensivos en coordinación con la empresa ambiental Eco5 , con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas y evitar la acumulación de desechos sólidos.

La entidad municipal señaló que el parque forma parte de un programa permanente de mantenimiento que incluye jornadas de limpieza dos veces al día, así como monitoreo constante de cañadas y puntos críticos del área.

Plásticos arrastrados por las lluvias

Indicó, además, que las recientes lluvias registradas en el municipio provocaron el arrastre masivo de residuos, principalmente plásticos, desde sectores cercanos hacia las cañadas del parque, superando la capacidad habitual de retención.

"La trampa de retención de plásticos instalada en la zona fue sobrepasada por el volumen extraordinario de residuos arrastrados durante los últimos aguaceros, generando una acumulación visible en determinados puntos del parque", expuso la alcaldía.

Recorrido de supervisión

Ante la situación, el alcalde Dío Astacio realizó un recorrido de supervisión junto a brigadas municipales y personal técnico de Eco5.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/5df0ca53-1719-447d-ae0a-c3e1b4c8d19b-d2866358.jpg (FUENTE EXTERNA)

Durante la intervención se ejecutaron acciones como el retiro de residuos sólidos en cañadas y áreas verdes, el refuerzo de las jornadas de limpieza y la supervisión del sistema de retención de plásticos.

La alcaldía de SDE reiteró que el Parque Fluvial La Barquita se mantiene dentro de las rutas prioritarias de saneamiento municipal, debido a su importancia ambiental y social para las comunidades aledañas.

Asimismo, informó que evalúa mejoras técnicas en la capacidad de retención de residuos, con el fin de prevenir situaciones similares durante períodos de lluvias intensas.

Llamado a la población

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en espacios públicos y cañadas, al destacar que la educación ambiental es clave para preservar los espacios recuperados y reducir los riesgos de contaminación.

Lo que encontró Diario Libre El parque se construyó donde antes estaba La Vieja Barquita para el disfrute de residentes en Los Mina y sectores aledaños. En las 15 hectáreas donde vivieron durante más de 30 años más de 1,400 familias, el Jardín Botánico sembró 22,000 plantas, que al momento de la visita de Diario Libre estaban arropadas de plantas trepadoras, además de basura y agua cloacal. Se observó que las trampas para la basura estaban desbordadas y que tampoco funcionan las tres plantas de tratamiento. En tanto, los senderos, la verja perimetral, las dos canchas y la calle principal están en desuso, luego de una inversión millonaria.