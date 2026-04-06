El abandono del Parque Fluvial La Barquita: una deuda ambiental del Estado dominicano

Lo que se proyectó como un parque fluvial para el disfrute de residentes en Los Mina y sectores aledaños donde existía La Vieja Barquita se ha convertido en un lugar abandonado, depósito de basura, maleza y agua cloacal, a pesar de la inversión de millones de pesos.
Las 15 hectáreas donde más de 1,400 familias vivieron durante más de 30 años, ahora son un lugar de árboles, enmarañado de plantas trepadoras que "asfixian" las 22,000 especies sembradas por el Jardín Botánico como parte del parque.
El ambicioso proyecto de recuperación ecológico y ordenamiento urbano que buscaba cambiar el lugar de lamentos, pérdidas e incertidumbre cada vez que se desbordaba el río Ozama, ahora es un tétrico espacio silencioso.
La Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE), que se encargó de todo el proceso de traslado de las familias y de la construcción del parque, hizo su trabajo con la construcción de diversas obras.
Trampas para represar la basura de las cañadas y evitar que llegaran al río, tres plantas de tratamiento que no funcionan, senderos, verja perimetral, dos canchas en desuso y una calle principal fueron parte de sus aportes, que hoy no funcionan.
Hoy ese esfuerzo se pierde entre compactos árboles que no paran de buscar el cielo, mientras basura y agua cloacal abonan sus raíces en su paso hacia el Ozama.
A esto se suma la acumulación de basura en cañadas y espacios internos del parque. Aunque brigadas de la Alcaldía de Santo Domingo Este realizan recogida todos los días en la vía principal, los residuos continúan acumulándose en las trampas de la cañadas y áreas críticas.
María Contreras, residente en la zona, señala que el lugar se ha convertido en un vertedero improvisado. "Del ayuntamiento vienen y recogen la de la callecita, pero de la cañada no; esto se ha salido de control", expresa.
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Jorge Felipe Mercedes tiene más de 60 años viviendo en la zona y expresa con amargura el abandono del lugar por parte del Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía.
Igual denuncia el deterioro del colindante Cachón de la Rubia. "Donde antes un buzo tenía que sumergirse con equipo, hoy el agua apenas llega a las rodillas", dice.
Según explica, la profundidad del área se ha reducido considerablemente debido a la sedimentación y acumulación de desechos sólidos.
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Critican dejadez de las autoridades
Los comunitarios coinciden en que existe una falta de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Santo Domingo Este y otras entidades responsables del mantenimiento del área.
Ante el panorama, hacen un llamado urgente a las autoridades para rescatar el espacio, limpiar los manantiales y reactivar el proyecto ecológico que, aseguran, aún puede recuperarse con voluntad y planificación.