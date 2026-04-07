Un "hotel" para los corales: la apuesta de economía azul que busca financiar su recuperación en RD

Técnico de Fundemar dando mantenimiento a un vivero de coral en Bayahíbe. ( MARVIN DEL CID )

Bajo el concepto de un "hotel" submarino, donde los corales son los arquitectos y la vida marina sus huéspedes, surge en República Dominicana una propuesta que intenta traducir la economía azul en un mecanismo concreto de financiamiento: "The Reserve Resort", una iniciativa que conecta al sector turístico y al público con la restauración activa de arrecifes.

El proyecto es impulsado por la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), junto a Ogilvy República Dominicana y con la colaboración de la prestigiosa firma creativa internacional Tornus, con el objetivo de canalizar recursos hacia la recuperación de ecosistemas que sostienen una parte significativa de la economía del país.

De acuerdo con información enviada en una nota de prensa, cerca de un tercio del gasto turístico dominicano está vinculado a los arrecifes de coral, mientras que estos ecosistemas evitan alrededor de 96 millones de dólares anuales en daños costeros por erosión e inundaciones.

Ese dato resume la lógica detrás del modelo: si el turismo depende de los arrecifes, su conservación debe formar parte de la ecuación económica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/whatsapp-image-2026-04-06-at-50603-pm-e285b6f8.jpeg La iniciativa "The Reserve Resort". (MARVIN DEL CID)

El deterioro de los arrecifes y su impacto real

En los últimos años, los arrecifes de coral en República Dominicana han enfrentado un deterioro acelerado, asociado a múltiples factores: el aumento de la temperatura del mar, eventos de blanqueamiento, enfermedades como la pérdida de tejido coralino (SCTLD), la contaminación y la presión costera.

Coberturas coralinas que antes dominaban amplias zonas han sido reemplazadas por algas, lo que reduce la biodiversidad y debilita la capacidad natural de estos ecosistemas para proteger las costas y sostener actividades como el turismo y la pesca.

Sin embargo, investigaciones y monitoreos locales también han identificado zonas con señales de resiliencia, lo que ha impulsado el desarrollo de programas de restauración activa, liderados por organizaciones como Fundemar, que desde hace más de una década trabaja en viveros de coral, propagación y reproducción asistida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/544179447902bd683ac6fk-a2803515.jpg Corales sembrados por Fundemar en Bayahíbe. (MARVIN DEL CID)

Economía azul: de concepto a mecanismo

La economía azul plantea que los sectores económicos que dependen del mar —especialmente el turismo— deben contribuir directamente a la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

En la práctica, esto implica crear mecanismos financieros que transformen el valor ecológico en inversión concreta. En el Caribe, este ha sido uno de los principales vacíos: aunque el turismo se beneficia de los arrecifes, pocas veces financia su recuperación de manera estructurada.

"The Reserve Resort" busca cerrar esa brecha mediante una lógica simple: convertir la conservación en una experiencia accesible y financiable.

Un modelo que traduce donaciones en restauración

La iniciativa funciona a través de una plataforma digital donde los usuarios pueden realizar "reservas simbólicas" en este hotel conceptual. En realidad, se trata de donaciones dirigidas a programas específicos de conservación.

Según la información suministrada en la nota de prensa, estos aportes se destinan a acciones como la reproducción sexual asistida de corales, el mantenimiento de viveros y el monitoreo continuo de la biodiversidad.

Este tipo de intervención científica es clave para aumentar la resiliencia de los arrecifes, especialmente en un contexto de cambio climático, donde la recuperación natural es cada vez más limitada.

El rol del sector privado

Uno de los elementos centrales del modelo es la integración del sector turístico como aliado directo en la conservación.

De acuerdo con la nota de prensa, la iniciativa cuenta con la participación de cadenas hoteleras y actores clave del destino La Romana–Bayahíbe, incluidos RIU Hotels & Resorts, Central Romana Corporation, Casa de Campo Resort & Villas, CEPM, Catalonia, Iberostar, Viva, Dreams, Secrets, así como la Asociación de Hoteles de La Romana Bayahíbe (AHRB) y el Clúster Turístico de La Romana Bayahíbe (CTRB).

La lógica es alinear intereses: los mismos actores que dependen de la salud de los arrecifes contribuyen a su mantenimiento.

¿Qué es Fundemar y por qué importa?

Fundemar es una organización científica dominicana dedicada a la conservación de ecosistemas marino-costeros, con líneas de trabajo que incluyen investigación, educación y restauración activa.

Su experiencia en técnicas como la reproducción asistida de corales y el manejo de viveros ha sido clave para posicionar al país dentro de los esfuerzos regionales de restauración.

En ese sentido, el proyecto no parte de cero, sino que se apoya en capacidades técnicas ya desarrolladas y en programas en curso que requieren financiamiento sostenido.

Donar no es simbólico: es inversión en procesos largos

A diferencia de otras causas ambientales, la restauración de arrecifes no produce resultados inmediatos. Se trata de procesos que pueden tomar años, incluso décadas, y que requieren monitoreo constante, personal especializado y recursos técnicos.

Desde equipos de buceo hasta análisis genéticos, pasando por el mantenimiento de viveros submarinos, cada fase implica costos que rara vez son visibles para el público.

Por eso, iniciativas como esta buscan cambiar la percepción de la donación: no como un gesto aislado, sino como una forma de sostener procesos científicos continuos.

De acuerdo con declaraciones recogidas en la nota de prensa, Juan Manuel Gaitán, Chief Creative Officer de Ogilvy República Dominicana, señaló que "The Reserve Resort demuestra cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta real para conectar el turismo con la conservación marina", mientras que David Ospina, director creativo de Tornus, destacó que la iniciativa "moviliza inversión, conciencia y acción colectiva, contribuyendo a materializar una visión más sólida de turismo regenerativo".

Rita Sellares, directora ejecutiva de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), afirmó que este modelo permite que quienes dependen de los ecosistemas marinos "formen parte activa de su recuperación, asegurando su sostenibilidad a largo plazo".