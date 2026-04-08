Gloria Ceballos explica las causas de las lluvias registradas la madrugada del miércoles

Gloria Ceballos, directora del Indomet, habló sobre las causas de las lluvias de la madrugada del miércoles, que inundaron zonas del Distrito Nacional y Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó este miércoles que las intensas lluvias registradas en la madrugada en el Gran Santo Domingo fueron producto de un fenómeno atmosférico altamente focalizado, asociado a un núcleo convectivo, algo similar a lo ocurrido en el país cuando las tragedias del 4 de noviembre del 2022 y el 18 de noviembre del 2023.

Ceballos detalló que este tipo de eventos está compuesto por nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cúmulos nimbo, las cuales generan tormentas eléctricas, ráfagas de viento y acumulados extraordinarios de precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

Las precipitaciones registradas provocaron un colapso en el Distrito Nacional y zonas de la provincia Santo Domingo con inundaciones, casas y vehículos destruidos, una niña muerta, familias que perdieron sus ajuares, la suspensión a último minuto de la docencia, así como la sugerencia del gobierno de "flexibilizar" el horario de trabajo. Los tribunales también resultaron afectados.

"Cuando hablamos de núcleo convectivo, es una gran familia de nubes de desarrollo vertical, que son las nubes más importantes para la meteorología, se llaman cúmulos nimbo, esas nubes se desarrollan, tienen involucrado en su formación tormentas eléctricas, ráfagas de viento, acumulados de lluvia extraordinarios y es lo que ocurrió en la madrugada del miércoles", detalló en una entrevista que se le hizo en el programa "El Gobierno de la Tarde", de la Z-101.

Según indicó, las lluvias se concentraron entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana, período en el que se registraron cerca de 400 milímetros en zonas como el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Oeste, una cifra muy superior al promedio mensual de abril, que normalmente no supera los 75 milímetros en Santo Domingo.

Alertas y condiciones previas a las inundaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/lluvias-extremas-en-gran-santo-domingo-superan-300-milimetros-60051699.jpeg Una de las barriadas del Gran Santo Domingo que se inundó. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Agregó que el evento fue tan focalizado, que en ese lapso, en Los Mameyes —Santo Domingo Este— (donde está la estación central del Indomet) el acumulado de lluvias fue de apenas 20 milímetros. Atribuyó ese comportamiento al "cambio climático".

Ceballos explicó que este tipo de lluvias intensas no son un hecho aislado, sino que responden a un patrón de eventos extremos que se ha observado tanto en República Dominicana como en otros países en los últimos años.

"Pero no teníamos idea, de que el acumulado de lluvias, iba a ser tan extraordinario" Gloria Ceballos Directora del Indomet “

Indicó que el aumento de las temperaturas globales ha influido en el comportamiento del clima, provocando cambios en los patrones tradicionales de lluvia. Como ejemplo, mencionó que el pasado mes de marzo fue atípico, con precipitaciones que superaron ampliamente los promedios históricos en gran parte del país.

Asimismo, señaló que los primeros días de abril también han estado marcados por lluvias frecuentes, lo que provocó la saturación de los suelos y elevó el riesgo de inundaciones.

Afirma habían alertado

La directora del Indomet explicó que previo al evento ya existían condiciones que favorecían las inundaciones, como suelos saturados y algunos ríos con niveles elevados, debido a las lluvias registradas en días anteriores.

Añadió que la institución había emitido alertas meteorológicas por la incidencia de una vaguada y la posibilidad de aguaceros con tormentas eléctricas en varias provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo. No obstante, aclaró que aunque se preveían lluvias, no era posible anticipar con exactitud la magnitud del evento registrado en la madrugada del miércoles.

"Ustedes pueden buscarlo, en la página del Indomet, pueden buscarlo, en lo que tienen redes sociales, en X, o en cualquiera de esas redes, en Instagram, en Facebook, que hablábamos de que íbamos a tener aguaceros con tormentas eléctricas, y citábamos el Gran Santo Domingo, y las demás provincias que estaban en alerta, pero no teníamos idea, de que el acumulado de lluvias, iba a ser tan extraordinario, como el que se registró esta madrugada del miércoles", indicó Ceballos.

Coordinación con organismos de emergencia

Ceballos indicó que el Indomet mantiene coordinación constante con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), al que se le suministran los boletines meteorológicos para la emisión de alertas a la población. En ese sentido, reiteró que las informaciones sobre las condiciones del tiempo fueron difundidas a través de los canales oficiales de la institución, incluyendo redes sociales y su página web.