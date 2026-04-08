Las presas del país alcanzan un nivel de almacenamiento del 73.49 % gracias a las lluvias

En la foto está la presa de Valdesia, ubicada en la provincia Peravia. ( FUENTE EXTERNA. )

Las presas del país alcanzaron un nivel de almacenamiento del 73.49 % de su volumen máximo, equivalente a 1,483.58 millones de metros cúbicos, informó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

La entidad indicó que la recuperación responde a las lluvias registradas en distintos puntos del territorio nacional por la incidencia de vaguadas. El volumen máximo nacional es de 2,018.63 millones de metros cúbicos.

Durante la reunión semanal del Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), se dispuso la regulación de varias infraestructuras. La presa de Hatillo opera con una salida de 208.21 metros cúbicos por segundo. La de Valdesia funciona con sus dos unidades hidroeléctricas, con un caudal de 82.68 metros cúbicos por segundo, además de descargas por compuertas en el contraembalse Las Barias hacia el río Nizao. La presa de Rincón mantiene una salida de 28.99 metros cúbicos por segundo.

En el Copre participan representantes del Indrhi, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), los ministerios de Defensa y Agricultura, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y la Defensa Civil.

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Niveles de almacenamiento por embalse

En cuanto a los niveles por embalse, Hatillo registra 410.44 millones de metros cúbicos, equivalente al 109.5 % de su capacidad máxima de 374.88 millones. Rincón alcanza 58.65 millones, para un 98.7 % de su capacidad. Jigüey dispone de 120.10 millones, un 94.4 %, y Valdesia cuenta con 119.88 millones, equivalente al 92.0 %.

Tavera presenta 82.84 millones de metros cúbicos, para un 62.9 % de su capacidad. Bao registra 119.76 millones, un 63.8 %, y Monción 223.98 millones, equivalente al 67.8 %. Montegrande alcanza 160.48 millones, un 66.4 %.

Sabana Yegua dispone de 165.49 millones de metros cúbicos, para un 48.4 %, mientras que Sabaneta registra 21.96 millones, equivalente al 39.2 % de su volumen máximo.

El Indrhi señaló que los niveles actuales reflejan una recuperación sostenida del sistema de embalses, en un contexto de lluvias que han incidido en la disponibilidad de agua en el país.