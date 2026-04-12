República Dominicana ha tenido dos eventos hidrometeorológicos al año en la última década

Residentes del sector 30 de Mayo, Baní, fueron afectados por completo por la tormenta Melissa en octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En casi tres décadas, las depresiones y las tormentas tropicales representan la mayoría de los eventos hidrometeorológicos registrados en la República Dominicana, de acuerdo con un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En una infografía sobre eventos extremos y desastres, la ONE detalla que, en la última década, "la ocurrencia de fenómenos se ha mantenido estable, con un promedio anual de dos eventos".

Agrega que desde 1995 hasta 2024, se registraron 75 eventos hidrometeorológicos. De estos, 15 corresponden a depresiones y 29 a tormentas. Les siguen los huracanes de categoría uno, con 10 fenómenos.

Asimismo, señala que los meses de agosto y septiembre concentraron el 65.28 % de los eventos registrados durante la temporada ciclónica de dicho periodo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/lluvias-1f678c34.png (ONE)

Provincias con más trayectorias

De acuerdo con datos de la ONE, en términos de distribución territorial, las provincias de La Altagracia (8), Azua (7), San Juan (6), Elías Piña (6) y La Vega (5) concentran el mayor número de trayectorias de eventos hidrometeorológicos durante el periodo 1995-2024.

Medidas preventivas de la población

La ONE destaca que, en 2024, el 64.70 % de los hogares dominicanos aseguró puertas, techos y ventanas como medida preventiva ante alertas de fenómenos naturales.

Otras acciones tomadas por la población durante estos eventos incluyen asegurar muebles y electrodomésticos (20 %), amarrar tanques de gas (17.70 %), desplazarse a casa de un familiar o conocido (13.30 %) y comprar provisiones o alimentos (12.50 %).