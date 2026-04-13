Ciudadana documenta nido de cigua palmera construido con alambre dulce

Nido de cigua palmera construido con alambre y fibras naturales, hallado en Arroyo Hondo, evidencia el uso de materiales urbanos por aves en entornos habitados. ( DIARIO LIBRE/ ROSSANNA FIGUEROA )

Una escena poco común sorprendió a una residente luego de que una penca de palma cayera con un estruendo más fuerte de lo normal en su patio durante la madrugada. Al inspeccionar el área, encontró que el nido de una cigua palmera estaba construido en gran parte con alambre, presuntamente extraído de una construcción cercana.

El hallazgo expone un fenómeno creciente en zonas urbanas: aves que incorporan materiales industriales o urbanos en sus nidos, en muchos casos tomados directamente de entornos humanos sin que sus dueños lo perciban.

En este caso, el nido, ubicado en una palma, estaba tejido con una mezcla de fibras naturales y alambres, lo que sugiere que las aves habrían recolectado el material de un edificio en construcción contiguo. El hecho fue documentado en el sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional.

Aunque puede parecer inusual, este comportamiento ha sido documentado en distintas partes del mundo, pero muy poco en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-101920-am-96f0f9c8.jpeg El nido de una cigua palmera, ubicado en lo alto de una palma, construido con fibras naturales y alambres presuntamente provenientes de una construcción cercana en el sector Arroyo Hondo. (DIARIO LIBRE/ ROSSANNA FIGUEROA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-101918-am-358c6f85.jpeg Nido de cigua palmera construido con alambre y fibras naturales. (DIARIO LIBRE/ ROSSANNA FIGUEROA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-101920-am-1-0843d900.jpeg Nido de cigua palmera construido con alambre y fibras naturales. (DIARIO LIBRE/ ROSSANNA FIGUEROA) ‹ >

Otros casos

En Europa, investigadores han observado que urracas y cuervos en países como Países Bajos, Bélgica y Reino Unido arrancan materiales metálicos, incluyendo pinchos antipájaros y alambres, para construir nidos más resistentes . En algunos casos, estos elementos son utilizados estratégicamente como defensa contra depredadores.

Estudios científicos también han confirmado que el uso de materiales humanos en la construcción de nidos es un fenómeno global. Una investigación internacional identificó este comportamiento en más de 30,000 nidos de 176 especies de aves, que incorporan plásticos, papel y otros residuos en sus estructuras .

Te puede interesar Hallan en RD nidos fósiles de abejas construidos en las mandíbulas de mamíferos prehistóricos

Los expertos explican que este comportamiento responde a la disponibilidad de materiales en el entorno. Las aves no distinguen entre lo natural y lo artificial, sino que seleccionan elementos que les permitan construir estructuras más firmes o funcionales.

En el caso de la cigua palmera, ave nacional de la República Dominicana y conocida por sus nidos comunitarios en palmas, la incorporación de alambre podría ofrecer mayor resistencia estructural. Sin embargo, también implica riesgos, ya que estos materiales pueden causar lesiones o enredos en las crías o generan un nido de más peso, que como el señalado se desplomó.

El episodio registrado en este patio dominicano refleja cómo la expansión urbana y la actividad humana están modificando incluso los comportamientos más básicos de la fauna.