Autoridades coordinan acciones contra titulación irregular en Dunas de Baní

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, informó que esa entidad coordina acciones junto con el Ministerio Público para hacer frente a la titulación irregular en el Monumento Natural Dunas de Las Calderas (Dunas de Baní).

El funcionario realizó ayer, domingo, un recorrido por las dunas con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para su preservación.

Henríquez destacó el apoyo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, con quien trabaja para identificar títulos de propiedad irregulares o fraudulentos, con miras a recuperar los terrenos y someter a los responsables a la justicia.

El ministro informó que se establecerán delimitaciones a partir del inicio de la zona de amortiguamiento, a fin de evitar nuevas ocupaciones indebidas. No obstante, reconoció avances significativos, como la reducción de prácticas ilícitas que anteriormente eran frecuentes, entre ellas la extracción ilegal de arena.

Asimismo, explicó que, de manera paralela a estas labores, se estarán realizando encuentros con las comunidades aledañas, con el propósito de concienciar sobre la importancia de preservar este valioso patrimonio natural.

«Estamos dando instrucciones para que se proceda a retirar toda construcción ilegal en la zona. También dialogaremos con las comunidades para que comprendan que este es un patrimonio de todos, no de ocupantes ilegales», enfatizó Henríquez.

Explicó que estas acciones han sido fortalecidas desde el pasado año, tras la firma de un convenio con la Armada de la República Dominicana, orientado a reforzar la vigilancia y la seguridad permanentes en la zona y a prevenir la comisión de ilícitos ambientales.

En ese contexto, el ministro reafirmó su compromiso con una política de tolerancia cero frente a estas prácticas y acordó reforzar el patrullaje en el área como parte de la continuidad de las medidas implementadas.

Obras en las dunas

Las autoridades informaron que, como parte de las acciones en curso, se contempla la construcción de tres torres de vigilancia de aproximadamente nueve metros de altura, ubicadas estratégicamente; dos garitas de control; un centro de visitantes; una boletería y una verja perimetral.

Estas iniciativas buscan preservar la integridad de este monumento natural, que cuenta con unos 16 kilómetros de línea costera.

En el recorrido, el ministro estuvo acompañado por el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el general de brigada Ángel Alfredo Camacho Hubiera; el comandante de la Base Naval de la Armada en Calderas, el capitán de navío Elio Manuel Cruz Camacho; el director provincial de Medio Ambiente en Peravia, Fredy Montero, y el administrador de la reserva, Marcos Chalas.

Las Dunas de Baní, consideradas el mayor sistema de dunas de arena de las Antillas, fueron declaradas área protegida en 1996. Constituyen un ecosistema frágil y único en el Caribe, formado hace miles de años por sedimentos de cuarzo y feldespato, y albergan una importante biodiversidad, con especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas de la República Dominicana, lo que hace imprescindible su conservación.

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En el recorrido, el ministro estuvo acompañado por el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el general de brigada Ángel Alfredo Camacho Hubiera; el comandante de la Base Naval de la Armada en Calderas, el capitán de navío Elio Manuel Cruz Camacho; el director provincial de Medio Ambiente en Peravia, Fredy Montero, y el administrador de la reserva, Marcos Chalas.

Las Dunas de Baní, consideradas el mayor sistema de dunas de arena de las Antillas, fueron declaradas área protegida en 1996. Constituyen un ecosistema frágil y único en el Caribe, formado hace miles de años por sedimentos de cuarzo y feldespato, y albergan una importante biodiversidad, con especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas de la República Dominicana, lo que hace imprescindible su conservación.