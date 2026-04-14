ExpoSostenible 2026 inicia este miércoles en el país tras soluciones ambientales

Exposostenible 2026 se efectuará por dos días. ( FUENTE EXTERNA )

Todo está listo para la apertura de ExpoSostenible 2026, que iniciará mañana miércoles con la participación de representantes del sector público, privado y organismos internacionales. El presidente de la República asistirá al acto inaugural.

El evento reunirá a líderes empresariales, académicos y emprendedores en un espacio orientado a promover soluciones frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales, posicionando a Santo Domingo como escenario clave del debate sobre sostenibilidad en el Caribe.

Se realizará en el Hotel El Embajador hasta el jueves 16 de este mes.

Participará Rigoberta Menchú

La jornada inaugural comenzará a las 8:30 de la mañana con el acto de apertura, seguido de una conferencia de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, centrada en desarrollo sostenible, paz y cultura.

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El programa del primer día incluye además la participación de Wellington Arnaud, así como paneles sobre seguridad hídrica, inversión sostenible, infraestructura resiliente y sistema financiero. La agenda cerrará con una conferencia magistral de Eduardo Sanz Lovatón, quien abordará el rol de las mipymes en la sostenibilidad del país.

De manera simultánea, el espacio EcoHub desarrollará actividades educativas y dinámicas sobre restauración ambiental, innovación, formación STEM y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Para el segundo día, está prevista la conferencia del expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, junto a paneles sobre economía circular, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y resiliencia nacional.

El evento concluirá con el reconocimiento a empresas que impulsan la sostenibilidad en la República Dominicana, además de la premiación al mejor stand y un cóctel de clausura.