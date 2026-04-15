Sanean la Laguna La Redonda en Santo Domingo Este

El operativo permitió la limpieza integral del afluente. ( FUENTE EXTERNA )

La Laguna La Redonda, ubicada en las proximidades de la carretera Mella, en el distrito municipal San Luis, fue saneada este miércoles mediante una jornada conjunta de varias entidades gubernamentales.

El operativo permitió la limpieza integral del afluente, con la recogida de desechos tanto en la parte frontal como en el interior de la laguna, donde brigadas utilizaron botes para retirar residuos acumulados en las aguas.

Labor conjunta

En la jornada participaron el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la Junta Distrital de San Luis, la Fundación Eco Joven, organizaciones comunitarias, así como la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Armada Dominicana, que aportaron personal y equipos especializados.

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Las labores incluyeron, además, poda de áreas verdes y siembra de plantas en los alrededores, contribuyendo a la recuperación ambiental del espacio, considerado un importante pulmón ecológico en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-15-at-45140-pm-00730d02.jpeg La jornada incluyó la parte interior de la laguna. (FUENTE EXTERNA)

El director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, destacó que el saneamiento forma parte de un esfuerzo conjunto para preservar este tipo de recursos naturales, mientras que autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a mantener el área libre de desechos.

Durante la intervención fueron retiradas decenas de fundas de basura, logrando un entorno más limpio y favorable para la comunidad y el medio ambiente.

"Queremos hacer un llamado a la conciencia, para que preservemos esta área, que más allá de verla como un espacio para arrojar desechos, debemos verla como un potencial turístico, tanto para Santo Domingo Este, como para San Luis", dijo la alcaldesa de San Luis, Wendy Cepeda.