Este jueves se inauguró oficialmente en San Pedro de Macorís la primera planta con capacidad para reciclar hasta cinco billones de botellas de plástico anuales para la producción de resina PET grado alimenticio.

La instalación representa una alianza entre las empresas Diesco e Invema y supuso una inversión aproximada de 50 millones de dólares. La procesadora se encuentra operativa desde junio de 2025 en la Zona Franca Quisqueya de la referida provincia y ha recolectado cerca de 15,000 toneladas de botellas plásticas a nivel nacional.

"En Planta Renacer hemos invertido en la tecnología más eficiente y moderna para poder llevar el reciclaje a cada esquina de República Dominicana. No hay ningún desafío técnico. Las botellas de plástico reciclado se pueden usar ilimitadas veces", manifestó el director general de Invema, Gerge Gatlin.

La resina PET grado alimenticio es un plástico certificado para el contacto directo con alimentos y bebidas.

En términos de empleo, la empresa cuenta actualmente con cerca de 500 colaboradores directos y alrededor de 5,000 indirectos. No obstante, el experto destacó el impacto de la planta en la generación de ingresos para recolectores y suplidores en todo el país.

Planta Renacer y la economía circular

Manuel Díez Cabral, CEO de Diesco, señaló que la planta, equipada con tecnología de vanguardia e inteligencia artificial, podrá procesar más de 1.5 millones de botellas diarias, con una reducción estimada de 36,000 toneladas de CO2 al año, consolidando al país como referente regional en sostenibilidad.

Durante su intervención, destacó que el proyecto posiciona a República Dominicana como pionera regional en economía circular, reduce la dependencia de importaciones y abre oportunidades de exportación.

"Por eso digo que no es solo sostenibilidad, es estrategia industrial. Nos permite reducir la dependencia de importaciones, disminuir la exposición a la volatilidad de los mercados en un contexto internacional cada vez más complejo, y generar valor económico desde lo local, siendo más resilientes", manifestó.

El ejecutivo adelantó que está en agenda una segunda fase para reciclar tapas y etiquetas, con la meta de aprovechar el 100% de la botella PET; asimismo, anunció la creación de un museo interactivo para educar sobre reciclaje.

Descripción del ciclo del plástico

El proceso de reciclaje en la planta inicia con la recolección de botellas posconsumo en todo el país, es decir, envases que ya han sido utilizados para bebidas como refrescos o agua. Estas botellas son adquiridas a recolectores y centros de acopio, integrando una cadena de suministro que involucra a múltiples actores.

Una vez en la planta, el material es sometido a un proceso de clasificación y trituración. En esta etapa, las botellas se muelen para facilitar su manejo y se separan sus componentes, como tapas y etiquetas, quedando únicamente el cuerpo de la botella, compuesto de PET (tereftalato de polietileno).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/16042026-inauguracion-de-planta-de-reciclaje-renacer-luduis-tapia43-f22fc7a4.jpg Plástico triturado despúes de haber sido tratado en la Planta Renacer, inaugurada este 16 de abril de 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/16042026-inauguracion-de-planta-de-reciclaje-renacer-luduis-tapia56-3f77cc14.jpg Planta de reciclaje de plástico Renacer, inaugurada este 16 de abril de 2026 en la Zona Franca Quiqueya, en San Pedro de Macorís. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/16042026-inauguracion-de-planta-de-reciclaje-renacer-luduis-tapia2-373588ca.jpg Planta de reciclaje de plástico Renacer, inaugurada este 16 de abril de 2026 en la Zona Franca Quiqueya, en San Pedro de Macorís. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/16042026-inauguracion-de-planta-de-reciclaje-renacer-luduis-tapia5-edd734ea.jpg Planta de reciclaje de plástico Renacer, inaugurada este 16 de abril de 2026 en la Zona Franca Quiqueya, en San Pedro de Macorís. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/16042026-inauguracion-de-planta-de-reciclaje-renacer-luduis-tapia4-4ba0b8d7.jpg Planta de reciclaje de plástico Renacer, inaugurada este 16 de abril de 2026 en la Zona Franca Quiqueya, en San Pedro de Macorís. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Posteriormente, el PET triturado pasa por un proceso intensivo de lavado, en el que se utilizan agua caliente, soda cáustica y detergentes. Esta fase permite eliminar impurezas, residuos orgánicos y contaminantes adheridos al material.

Luego del lavado, el plástico limpio es llevado a un proceso de extrusión, donde se funde y se transforma en pequeñas partículas o resina. Durante esta etapa, el material es sometido a un proceso de descontaminación que se extiende por aproximadamente ocho horas, a temperaturas superiores a los 200 grados Celsius y bajo condiciones controladas de presión.

Como resultado de este tratamiento, se obtiene resina de grado alimenticio, apta para ser utilizada nuevamente en la fabricación de envases destinados al consumo humano. Este paso es clave, ya que garantiza que el plástico reciclado cumpla con los estándares de seguridad e higiene requeridos.

Finalmente, la resina producida puede utilizarse en la elaboración de preformas —estructuras intermedias— que posteriormente se transforman en nuevas botellas, cerrando así el ciclo del reciclaje.

De esta manera, el proceso implementado en la planta permite que botellas provenientes de diversas fuentes, incluso de vertederos o del medio ambiente, sean reincorporadas de forma segura al sistema productivo, promoviendo un modelo de economía circular sostenible.

Inauguración de la planta

Este jueves quedó inaugurada la Planta Renacer. La actividad contó con la presencia del presidente Luis Abinader, funcionarios y representantes del sector privado de alto nivel.

Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la inauguración de Planta Renacer confirma la visión de transformación económica impulsada por el Gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/16042026-inauguracion-de-planta-de-reciclaje-renacer-luduis-tapia27-62ace8c3.jpg Planta de reciclaje de plástico Renacer, inaugurada este 16 de abril de 2026 en la Zona Franca Quiqueya, en San Pedro de Macorís. Al centro, el presidente Luis Abinader, en el acto de apertura oficial. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El funcionario resaltó que la gestión del presidente Abinader permitió que el país superara en 2025 los 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras marzo registró el mayor nivel de exportaciones de la historia, con casi 1,500 millones, según cifras de la Dirección General de Aduanas.

"Todos estos datos comprueban que la visión del presidente Luis Abinader está dando resultados y que la República Dominicana es hoy un faro de luz en el Caribe", expresó Lovatón, al definir al país como un ejemplo de estabilidad, transparencia y confianza para la inversión.

De su lado, el director de Proindustria, Rafael Cruz, valoró la alianza entre el sector público y privado, al considerar que la colaboración entre Proindustria, Diesco e Invema demuestra cómo una visión compartida puede transformar residuos en oportunidades económicas, empleos y bienestar social.

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