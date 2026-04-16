Jardín Botánico será sede de congreso internacional sobre biodiversidad

Congreso "Puentes Botánicos" reunirá a expertos de América, Europa y el Caribe para debatir estrategias ambientales ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso será sede del Congreso Internacional "Puentes Botánicos", un evento que se celebrará del 20 al 24 de abril de 2026 en Santo Domingo y que busca convertirse en un espacio clave para el intercambio científico y la cooperación en materia de biodiversidad.

La actividad reunirá a cerca de 200 participantes provenientes de al menos 50 instituciones de 31 países de América Latina, el Caribe, Europa y Norteamérica, incluyendo expertos, científicos y representantes de jardines botánicos.

El congreso se plantea como una plataforma para abordar temas cruciales relacionados con la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento institucional de los jardines botánicos en la región.

De acuerdo con el director general del Jardín Botánico, Pedro Suárez, la designación del país como sede representa un reconocimiento al trabajo de la institución a lo largo de sus 49 años, así como una oportunidad para impulsar la cooperación científica y técnica en una zona considerada clave para la biodiversidad mundial.

Durante el congreso se desarrollarán más de 125 trabajos científicos, distribuidos en 62 presentaciones orales, 49 pósters, una conferencia magistral, un simposio, un panel y ocho talleres teórico-prácticos.

¿Qué temas tratará el congreso?

Estas actividades abordarán tópicos estratégicos como la conservación de plantas; la educación ambiental y el desarrollo de capacidades; el cambio climático, con énfasis en resiliencia, mitigación y restauración de ecosistemas; la gestión de colecciones vivas —incluyendo registro de plantas, horticultura, paisajismo, herbarios, bancos de semillas y germoplasma—; y el desarrollo y fortalecimiento de los jardines botánicos.

El evento congregará a una amplia comunidad vinculada a la botánica, entre ellos botánicos y taxónomos, investigadores y científicos ambientales, biólogos, ecólogos, estudiantes universitarios y de posgrado, técnicos de herbarios y jardines botánicos, así como gestores ambientales y conservacionistas.

El objetivo principal del congreso será socializar, debatir y aprobar estrategias de conservación en una región identificada como uno de los 35 principales hotspots de biodiversidad del planeta, resaltando tanto su importancia ecológica como su vulnerabilidad frente al cambio climático.

La organización del evento estará a cargo de tres comités especializados —Organizador, Ejecutivo y Científico— responsables de garantizar la calidad técnica y el éxito logístico.

Con esta iniciativa, el Jardín Botánico Nacional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la educación ambiental y el desarrollo sostenible de las instituciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad.