Viceministro pide a legisladores aprobar ley para ordenar y proteger la zona costera

Una tonelada de sargazo en la costa dominicana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, exhortó al Senado de la República a conocer y aprobar el proyecto de Ley Sectorial Costera y Marina, que aún reposa en el hemiciclo y califica de una herramienta fundamental para ordenar el uso del litoral, proteger los manglares, arrecifes y dunas.

A través de un comunicado de prensa, el funcionario destacó que con la iniciativa se establecerán responsabilidades claras sobre la gestión de la zona costera.

"Contar con este marco legal es urgente para blindar nuestro principal activo turístico y pesquero", indicó.

En ese sentido, Ramón Reyes recomienda a las autoridades nacionales y locales a unirse en una estrategia conjunta para enfrentar el sargazo que afecta gravemente los ecosistemas marinos del país.

"Pedimos al Senado de la República que coloque en agenda y apruebe la Ley Sectorial Costera y Marina. Al mismo tiempo, llamamos a alcaldías, gobernaciones, la Armada, el sector hotelero y las comunidades a coordinar acciones inmediatas contra el sargazo, porque cada día que pasa el daño a los ecosistemas es mayor", expresó.

Impacto del sargazo

El viceministro advirtió que estas algas masivas están provocando daños severos , entre ellos muerte de pastos marinos y corales por falta de luz y oxígeno, afectación a las tortugas que anidan en playas y pérdidas económicas en comunidades costeras.

Por ello, garantizó que la normativa representa la base para establecer una gestión moderna y sostenible de las costas dominicanas.

"El sargazo no es un problema solo de Turismo o Medio Ambiente. Necesitamos una respuesta de Estado que involucre a todos los niveles de gobierno, sector privado y academia", sostuvo.

Finalmente, el viceministro José Ramón Reyes reiteró su disposición de acompañar técnicamente al Congreso en la discusión de la ley y de articular la mesa interinstitucional de recursos costeros y marinos.