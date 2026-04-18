Autoridades investigan incendio registrado en las dunas de Baní

El incendio se registró en la entrada del Monumento. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio se registró en la madrugada de este sábado en la entrada del Monumento Natural Dunas de Las Calderas (Dunas de Baní), un hecho que es investigado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Comunitarios de la localidad de Salinas informaron que al lugar acudieron, desde tempranas horas, miembros del Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

Personal del Ministerio de Medio Ambiente informó que el suceso está siendo investigado para esclarecer sus causas.

La semana pasada, el ministro Paíno Henríquez acudió al monumento natural para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para su preservación. Durante su visita, el funcionario informó que dio instrucciones para retirar las construcciones ilegales en la zona.

"También dialogaremos con las comunidades para que comprendan que este es un patrimonio de todos, no de ocupantes ilegales", dijo Henríquez.

El ministro informó que esa entidad coordina acciones junto con el Ministerio Público para hacer frente a la titulación irregular en el área protegida.

Asimismo, señaló que se establecerán delimitaciones a partir del inicio de la zona de amortiguamiento, a fin de evitar nuevas ocupaciones indebidas.

No obstante, reconoció avances significativos, como la reducción de prácticas ilícitas que anteriormente eran frecuentes, entre ellas, la extracción ilegal de arena.

Declaración

Las Dunas de Baní, consideradas el mayor sistema de dunas de arena de las Antillas, fueron declaradas área protegida en 1996.

Constituyen un ecosistema frágil y único en el Caribe, formado hace miles de años por sedimentos de cuarzo y feldespato, y albergan una importante biodiversidad, con especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas de la República Dominicana, lo que hace imprescindible su conservación.