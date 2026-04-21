La conservación marca el inicio de congreso botánico

El evento que agrupa a entidades que trabajan por el medio ambiente, se desarrolla en el Jardín Botánico Nacional Rafael Moscoso. ( FUENTE EXTERNA )

Hasta este viernes 24 de abril, la República Dominicana será anfitriona del Congreso Puentes Botánicos 2026, evento en el que entidades locales y extranjeras presentan iniciativas y proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad en el país.

El director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Suárez, sostuvo que el evento busca crear conexiones entre las 30 entidades homólogas que participan en el congreso.

El evento inició con la conferencia magistral "El Jardín Botánico Nacional: cincuenta años de historia y acervo científico", a cargo de Teodoro Clase, encargado del Departamento de Botánica.

Rol de las plantas nativas

La segunda ponencia abarcó las estrategias globales y caribeñas para la conservación de las plantas y fue conducida por Chad Washburn, vicepresidente de conservación del Jardín Botánico de Naples, en Florida.

El especialista indicó que, ante la posibilidad de que los efectos del cambio climático se intensifiquen, es necesario resguardar las especies nativas, conocidas por su resistencia ante fenómenos naturales.

"Las plantas nativas, los ecosistemas nativos, son los que hacen que nuestras comunidades sean más resilientes. Nos proporcionan el agua que necesitamos. Nos proporcionan alimentos. A medida que el clima cambia, todo este trabajo se vuelve cada vez más urgente", expresó.

Durante su intervención, Washburn subrayó que uno de los ejes clave de las estrategias de conservación es la elaboración de informes que permitan visibilizar avances en la preservación de las plantas.

Conservación de las magnolias

En el marco del congreso, Diana Carolina Acosta, coordinadora de proyectos para América Latina del Banco de Semillas del Milenio, en el Real Jardín Botánico de Kew (Inglaterra), presentó los avances de una iniciativa que impulsa la recuperación de los bosques de magnolia en el país.

Acosta explicó que este tipo de bosque de niebla cuenta con una belleza ornamental y es reconocido por el valor de su madera, característica que ha causado la sobreexplotación de la especie. Agregó que los cambios en el uso de suelo en las áreas donde se distribuye la especie constituyen otra amenaza.

Entre los avances del proyecto, iniciado en 2024, la representante del Real Jardín Botánico de Kew explicó que los impulsores de la iniciativa han podido establecer cuáles especies asociadas a las magnolias tienen condiciones que permitan conservarlas en bancos de semillas a largo plazo.

"De la misma manera, el proyecto buscaba entender cuáles no son tolerantes a la desecación y, en ese caso, enfocar las estrategias de conservación en la propagación de estas especies en viveros", detalló Acosta, quien informó que entre 2024 y 2025 se lograron recolectar cerca de 168,000 semillas de magnolia.

En el proyecto participan el Jardín Botánico Nacional, las fundaciones Progressio y Moscoso Puello y el Real Jardín Botánico de Kew. De acuerdo con los organizadores del evento, otros temas que se abordarán en el congreso son la educación ambiental y el desarrollo de capacidades; el cambio climático, con énfasis en resiliencia, mitigación y restauración de ecosistemas.

La remodelación del Botánico En agosto de este año, el parque arribará a su 50 aniversario en medio de diversos trabajos de remodelación que incluyen la adecuación de la entrada principal, la construcción de nuevas instalaciones sanitarias, una oficina de seguridad y un centro de monitoreo, de acuerdo a lo informado por el titular del Jardín Botánico. Al hablar sobre los trabajos, Pedro Suárez destacó la creación de un dispensario médico dentro del recinto, una obra que calificó como necesaria debido a la gran cantidad de visitantes y actividades que se desarrollan en el lugar. El director agregó que también se contempla la incorporación de una ambulancia para atender emergencias que requieran traslado a centros de salud especializados.