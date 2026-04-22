La República Dominicana ya cuenta con un centro dedicado exclusivamente al estudio, restauración, conservación y concienciacion sobre los arrecifes de coral a gran escala.

Se trata del Centro de Innovación Marino (CIM), una instalación inaugurada ayer por la Fundación Puntacana que busca facilitar la restauración y la reproducción de especies coralinas de la República Dominicana y el Caribe, a la vez que busca generar soluciones para mitigar los problemas medioambientales que los amenazan.

Habilitado con laboratorios destinados a la investigación marina y equipado con áreas para reproducir y rehabilitar a los corales, se trata de la primera infraestructura de su tipo que abarca el ciclo de vida de estas especies y parte de su ecosistema (incluyendo peces y algas).

Su propósito es elevar la supervivencia de los arrecifes de coral en el país y reforzar la protección que ofrecen en los casi 1,300 kilómetros de línea costera en la que habitan esta y otras especies marinas.

¿Cómo funciona?

Más que un espacio dedicado a la ciencia, el Centro de Innovación Marino aspira a ser un "museo vivo" de las principales especies de corales y peces que se encuentran en las aguas dominicanas para que estudiantes, comunitarios, turistas y público en general puedan conocer el rol de este ecosistema en el medioambiente.

El centro cuenta con 32 tanques– con capacidad de duplicarse– donde se apoya la restauración de corales, a la vez que se reproducen y se monitorean especies clave de arrecife.

De igual manera, está equipado con siete tanques bajo ambiente controlado, que permiten seguir su reproducción aún más de cerca y aclimatar a las especies que lo requieran antes de ser transplantados en el fondo marino.

El CIM cuenta con más de 24,000 fragmentos de coral bajo estudio de hasta 94 genotipos resistentes a los efectos climáticos adversos, con la expectativa de ampliar la reproducción sexual de los corales en cautiverio, un método que garantiza obtener corales de manera más rápida y eficiente que el método asexual, más común pero más lento.

Este tipo de reproducción busca acelerar su restauración.

También cuenta con laboratorios para la reproducción de peces marinos nativos del Caribe asociados a los arrecifes, como el bocayate, el pez loro y el pez payaso, así como especies del género Gramma, entre ellas Gramma melacara y Gramma loreto.

Hub de innovación

El CIM también será la institución ancla del Hub de Innovación Marino de la República Dominicana; una plataforma nacional que integra a la Fundación Puntacana, la Fundación Dominicana de Estudios Marítimos (Fundemar) y la organización The Nature Conservancy, enfocados en investigación aplicada y restauración de arrecifes a gran escala.

La gerente del programa de Conservación de Corales en el Caribe para The Nature Conservancy, Elizabeth Shaver, valoró la visión de largo plazo del proyecto, que busca crear soluciones a las amenazas que enfrentan los corales por el calentamiento de las aguas marinas, las enfermedades producto de la contaminación y la sobreproducción de peces.

Destacó que el trabajo del centro se convertirá "en una guía de conservación para todo el Caribe".

En esto coincide Oceankind, organización que invirtió para la creación del centro. El director tecnológico de la entidad, Jason Thompson, manifestó sentirse entusiasmado por el proyecto, que será un referente para la región.

De los corales depende el turismo

Como presidente de la Fundación Puntacana, Frank Rainieri, enfatizó que la protección de los arrecifes de coral en el país trasciende el ámbito turístico y está intrínsecamente atado a la sostenibilidad del turismo de la República Dominicana como principal motor de la actividad económica.

"Los arrecifes de coral sostienen cerca del 85 % del turismo dominicano, una industria que genera miles de millones de dólares anualmente y emplea a cientos de miles de personas", expresó.

Actualmente, los corales también son responsables de proteger las costas de las marejadas y huracanes, sosteniendo a las especies de peces de las que depende el sector acuícola y agropecuario para su sustento y para suplir la demanda nacional.

"Cuando el arrecife muere, todo muere con él", zanjó.

Rainieri exhortó, tanto al Gobierno como a los principales actores del sector hotelero, articular esfuerzos orientados a tres acciones que garanticen la protección arrecifal en la República Dominicana:

Coordinar y financiar la protección de los arrecifes a escala nacional

la protección de los arrecifes a Vincular la inversión en infraestructura hídrica (sobre todo de plantas de tratamientos residuales) a los resultados de la protección arrecifal

(sobre todo de plantas de tratamientos residuales) a los resultados de la Posicionar a la República Dominicana como centro mundial de innovación en restauración arrecifal.