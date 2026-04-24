Alejandro Palmarola: "Los jardines botánicos son aliados importantes para cumplimiento de los ODS"

Alejandro Palmarola, presidente del Jardín Botánico de La Habana "Quinta de los Molinos", expone durante el Congreso Puentes Botánicos 2026, celebrado en Santo Domingo. ( JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL )

Más allá de la conservación de colecciones de plantas para la investigación y la divulgación científica, los jardines botánicos avanzan hacia una tendencia que también prioriza solucionar o mitigar problemas que impactan a la sociedad.

El cubano Alejandro Palmarola, presidente del Jardín Botánico de La Habana "Quinta de los Molinos", abordó acciones que están desarrollando estos espacios y que, a su juicio, los convierten en aliados para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por Naciones Unidas en 2015 para hacer frente a desafíos globales.

—¿Cómo ha cambiado el rol de los jardines botánicos en la actualidad?

Los jardines botánicos comenzaron siendo colecciones de plantas. Siguen siendo eso y tienen que seguir siéndolo, pero es muy importante que cada vez más nos veamos comprometidos con la sociedad, con los problemas sociales, con la sostenibilidad y con el cumplimiento de las metas que nos trazamos como sociedad.

Yo creo que los jardines botánicos lo hacen, pero a veces no lo vemos.

La charla que tuve durante el congreso (Puentes Botánicos 2026) tenía que ver con eso: con que nos visualicemos en cada uno de los ODS y que podamos identificar, más allá de la conservación de la naturaleza, qué otras cosas importantes estamos haciendo para la sociedad.

—¿Qué ODS puede impactar un jardín botánico?

Los jardines botánicos, en primer lugar, siempre impactan en el tema de la conservación; eso está claro. Pero, además, están comprometidos con los espacios verdes de las ciudades y, por lo tanto, estamos conectados con el ODS de ciudades sostenibles.

Siempre se imparte educación de calidad dentro de los jardines, y eso es importante para el ODS relacionado con la educación.

Estamos trabajando con poblaciones vulnerables, que laboran usualmente en las profesiones que nosotros empleamos.

Los jardines están conectados con el ODS que tiene que ver con el hambre cero. Hoy estamos comprometidos también con la generación de alimentos.

—¿Qué servicios ecosistémicos provee un jardín botánico?

Los jardines botánicos son un ecosistema que está muy conectado con la visión de una sola salud, que tiene que ver con la naturaleza, los animales y los humanos; no solo son un lugar de esparcimiento, sino también un hábitat para las aves, con rutas migratorias importantes, y una fuente de alimentación para los animales que habitan en la ciudad.

Son espacios verdes importantes, disfrutables por las personas; entonces, eso promueve la salud, la biodiversidad y la educación.

Impacto en las ciudades

—En las ciudades estamos viendo fenómenos extremos como inundaciones y altas temperaturas, ¿cómo estos espacios pueden contribuir a mitigar los efectos del clima?

Los jardines botánicos son espacios importantísimos para el control de las islas de calor, también los espacios verdes que gestionamos, porque cada vez más los jardines botánicos miran hacia afuera del propio espacio.

Hay jardines que están en las afueras de la ciudad, pero hay otros que tenemos "la suerte" de la presión de la ciudad. Por un lado, se ve como algo negativo, pero yo creo que es una suerte estar en el centro de la ciudad y ser un espacio diferente, que tiene un clima distinto, que alberga ecosistemas importantes y donde las personas pueden venir, como aquí en Santo Domingo.