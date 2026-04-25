Autoridades anuncian cierre técnico de vertedero de San Luis por contaminación ambiental

El vertedero de San Luis es considerado una medida clave para reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una gestión más sostenible de los desechos. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Municipal de San Luis informó que en los próximos días iniciará el cierre técnico del vertedero a cielo abierto ubicado en la margen del río Ozama, debido a su impacto negativo en el medio ambiente.

El proceso se llevará a cabo con el apoyo del Gobierno central, a través del fideicomiso DO Sostenible, como parte de las acciones para mejorar la gestión de los residuos sólidos.

Durante su rendición de cuentas, la alcaldesa Wendy Cepeda señaló que el vertedero ha provocado daños en las aguas del río Ozama, así como en corrientes subterráneas asociadas al río Brujuela, generando preocupación entre residentes y sectores ambientalistas.

Indicó que el lugar registra incendios frecuentes, presuntamente provocados por personas que prenden fuego a los desechos, lo que agrava la contaminación del aire y del suelo en la zona.

La funcionaria agregó que la problemática se ha extendido a la vía pública, donde han surgido vertederos improvisados, elevando los riesgos sanitarios.

Cierre de vertedero

El fideicomiso DO Sostenible, dirigido por Armando Paíno Henríquez, impulsa el cierre de vertederos a cielo abierto y la implementación de sistemas adecuados para el manejo de residuos en el país.

El cierre técnico del vertedero de San Luis es considerado una medida clave para reducir el impacto ambiental y gestionar los desechos de manera sostenible.