Ágora Mall reduce su consumo energético en 12 % y ahorra 40 % de agua en 14 años

El centro comercial destaca avances en reciclaje y eficiencia ambiental, con más de 4.2 millones de libras de desechos recuperados. ( FUENTE EXTERNA )

Ágora Mall presentó este lunes los resultados actualizados de su gestión ambiental, destacando una reducción del 12 % en el consumo de energía eléctrica y un ahorro del 40 % en el uso de agua durante sus 14 años de operaciones.

Indicó que, a través de su plataforma Juntos Somos Verde y su Sistema de Gestión Ambiental, el centro comercial ha logrado reciclar más de 4,246,071 libras de desechos, evitando que estos lleguen a vertederos del país y contribuyendo activamente a la preservación del medio ambiente.

Estos esfuerzos han permitido, además, evitar la emisión de 793,668.83 metros cúbicos de CO2, consolidando su posicionamiento como referente en sostenibilidad en la República Dominicana.

Desde su apertura en agosto de 2012 hasta marzo de 2026, el centro comercial ha implementado acciones sostenibles que impactan directamente en la eficiencia de sus operaciones. En términos energéticos, el ahorro acumulado asciende a 28,383,257.66 kWh, equivalente a más de 2,180 millones de bombillos de 13 watts encendidos durante una hora.

Uso del agua

En cuanto al recurso agua, el centro comercial ha logrado un ahorro de 810,329 metros cúbicos, volumen comparable al consumo de 324 piscinas olímpicas, lo que refleja una gestión responsable de este recurso vital.

"Como parte de nuestra estrategia de ciudadanía corporativa, y siendo la sostenibilidad un eje transversal, impulsamos iniciativas que fomentan la educación ambiental y promueven cambios en el estilo de vida de la población", destacó Cony Taveras, directora comercial de Ágora.

Las iniciativas de reciclaje y recuperación de desechos han generado un impacto significativo en la protección de los recursos naturales.

Entre los principales logros se destacan: 25,488.82 árboles maduros salvados, capaces de producir oxígeno para más de 89,704 personas; ahorro de 1,645,136.4 kWh de energía en procesos productivos con materiales reciclados; reducción de 13,502,484.19 galones de agua, equivalentes a 20.5 piscinas olímpicas; disminución de 10,995.96 metros cúbicos de residuos en vertederos; ahorro de 6,678.77 barriles de petróleo y reducción de más de 3,334 camiones de basura.

Asimismo, el Centro de Acopio, que opera todos los fines de semana, ha permitido fortalecer la participación ciudadana en estas iniciativas, promoviendo una cultura de reciclaje responsable.

Desde su implementación, los materiales reciclables llevados por visitantes han permitido: salvar 157 árboles maduros, generando oxígeno para más de 566 personas; ahorrar 151,241.21 kWh de energía; reducir el consumo de 506,173.76 galones de agua (equivalente a 0.8 piscina olímpica); evitar el uso de 37,771.88 metros cúbicos en vertederos; ahorrar 123.66 barriles de petróleo y evitar más de 111 camiones de basura.

Ágora es el primer centro comercial en Centroamérica y el Caribe certificado como Edificio Verde (LEED), reconocimiento otorgado por el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos (USGBC), que valida su eficiencia en el uso de energía, agua y su compromiso con la reducción de la huella ecológica.