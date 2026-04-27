Desarrollan tecnología para convertir el sargazo en productos industriales

Presentación del proyecto sobre valorización del sargazo realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), donde investigadores y aliados internacionales expusieron avances para convertir esta macroalga en energía y bioproductos. ( FUENTE EXTERNA )

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), en alianza con las empresas Algaltek, de Suiza, y CADE Soluciones, desarrolló un método de biorrefinería y gasificación hidrotermal que permite procesar el sargazo húmedo, separar el arsénico de la macroalga y generar productos para distintas industrias.

El método permite producir gases de síntesis como monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno verde y metano, así como compuestos de interés para la industria farmacéutica, cosmecéutica y nutracéutica.

De acuerdo con una nota de prensa, la directora ejecutiva de Algaltek, Sonia Grimm, explicó que el sargazo tiende a acumular metales pesados de forma natural, los cuales liberan arsénico inorgánico al ser procesados de manera tradicional o al descomponerse en vertederos.

En ese sentido, destacó que el modelo tecnológico propuesto extrajo este elemento tóxico de la biomasa.

De su lado, la doctora Eya Damergi detalló que el modelo industrial utilizó la biomasa mediante el uso de solventes ecológicos alternativos para la obtención decarotenoides, polifenoles, aminoácidos y ácidos grasos para las industrias mencionadas anteriormente.

El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue presentado durante el taller "Valorizando el sargazo: un enfoque de biorrefinería sostenible", realizado en el auditorio de la Seguridad Social del Intec.

Producción de energía y viabilidad económica

El comunicado indica que, los residuos orgánicos generados tras la extracción pasaron por un proceso de gasificación hidrotermal. Según los ingenieros del proyecto, este sistema operó en "supercríticas de alta presión y temperatura" para transformar la biomasa en gas de síntesis —incluyendo hidrógeno y metano—, además de subproductos como Bagua, sales de metales pesados y arsénico.

Una de las ventajas del método es que no requirió agua externa, ya que utilizó la humedad natural del sargazo, estimada en un 88 %, y devuelve al mar agua purificada libre de metales. Asimismo, el análisis económico arrojó un costo competitivo de aproximadamente 80 euros por megavatio-hora.

Los investigadores del Intec también realizaron estudios de ciclo de vida y riesgos industriales para validar la seguridad ambiental y tecnológica de la gasificación hidrotermal, concluyendo que la ubicación de la planta de procesamiento resultó un factor crítico para reducir emisiones de carbono asociadas al transporte de la macroalga desde las costas.

Para asegurar la sostenibilidad durante períodos de baja presencia de esta alga, el proyecto propone un modelo flexible que permita procesar otras biomasas, como residuos agrícolas locales de la industria del coco, café, arroz y caña de azúcar.

Proyección y cooperación internacional

Durante la presentación, el rector del Intec, Arturo del Villar, indicó que la institución capacitó a sus investigadores y estudiantes de ingeniería para garantizar la "soberanía del conocimiento en el país".

Los participantes plantearon la búsqueda de financiamiento para instalar una planta piloto industrial con capacidad de procesar 500 kilogramos por hora para el año 2028.

El proyecto forma parte de la iniciativa "BID-Suiza-Gasificación hidrotermal del sargazo", coordinada por el investigador Ulises Jáuregui-Haza, y da continuidad a estudios previos que identificaron en el sargazo recolectadas en Punta Cana, determinando un contenido de carbono orgánico del 26 % e identificando compuestos como vitamina B12, aminoácidos esenciales y diversos carotenoides (luteína, fucoxantina y astaxantina).

El taller consolidó una alianza científica global que integró a expertos de las redes Sarg-net y Sargard, junto a especialistas de instituciones académicas de Alemania, Canadá, México, Colombia, España y otros países de la región, unificando capacidades frente a esta crisis ambiental.