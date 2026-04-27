Autoridades presentan guía para la gestión de residuos sólidos municipales

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza; el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Víctor D´Aza. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), presentó este lunes la segunda edición de la Guía para la Formulación de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS).

La guía constituye un instrumento técnico diseñado para mejorar la formulación, aprobación e implementación de los planes municipales de manejo de residuos, en cumplimiento de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y su modificación mediante la Ley 98-25.

En el acto se presentaron, además, los términos de referencia (TDRs) que orientarán su implementación en los gobiernos locales.

Según lo indicado por las autoridades, la guía abarca desde el diagnóstico de la situación actual de los residuos en cada municipio, hasta la definición de lineamientos estratégicos y mecanismos de monitoreo, control y evaluación.

Faltas en el manejo de residuos

En el acto, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, afirmó que en la República Dominicana ha existido "un problema histórico" con el tratamiento de residuos sólidos.

"Tenemos decenas de municipios y distritos municipales. No había una coordinación en el territorio con las políticas públicas que necesitaban implementarse para el correcto y efectivo manejo y transporte de los residuos", dijo.

Agregó que la basura "no ve los mapas políticos. A veces se genera un residuo en una comunidad, en una cañada y termina afectando a otra comunidad".

"Estamos dando un paso firme hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos sólidos en el país, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y garantizando mejores condiciones ambientales para la ciudadanía", expresó el ministro Henríquez.

Apoyo a los gobiernos locales

El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, afirmó: "estos instrumentos de apoyo a los gobiernos locales son resultado de la articulación y el diálogo técnico entre la municipalidad y el gobierno central, a través del ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo común de acompañar la implementación de la gestión integral de los residuos sólidos en cada territorio del país".

De su lado, representantes de Fedomu valoraron la iniciativa como una herramienta clave para acompañar a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de gestión de residuos, al tiempo que fortalece la gobernanza municipal.

"Gestionar los residuos no es solo recoger basura, es proteger la salud de la gente, preservar el medio ambiente, generar oportunidades económicas y dignificar nuestros territorios, indicó el presidente de la Fedomu, Nelson Núñez.

El también alcalde de Samaná agregó que esa entidad se mantiene al lado de cada municipio, de cada alcalde, de cada equipo técnico, acompañando este proceso y velando por la autonomía municipal.