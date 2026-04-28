Medio Ambiente aprueba relleno sanitario y planta de valorización en La Cuaba

En La Cuaba el proyecto generó un impasse con los comunitarios. Autoridades aseguran que la iniciativa incluye reciclaje y disposición final controlada. ( LUDUIS TAPIA )

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, informó ayer martes sobre la aprobación de la licencia ambiental para el proyecto de relleno sanitario y planta de valorización de residuos sólidos que se contempla instalar en el distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand, tras agotar su proceso de permisología.

Entre julio y diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental 0619-25 para la construcción y operación de la iniciativa, así como la autorización para el manejo de residuos AMR 0028-2025.

De acuerdo con la licencia ambiental, el proyecto "Relleno Sanitario y Planta de Reciclaje y Valorización de Residuos Sólidos Oakhouse" consiste en la construcción, instalación y operación de un relleno sanitario controlado para la disposición final de residuos sólidos urbanos generados en Santo Domingo, incluyendo todos sus municipios, distritos municipales y comunidades aledañas.

Agrega que contempla la clasificación y valorización de residuos reciclables, tales como cartón, papel, plásticos, vidrio, metales, entre otros.

"La capacidad total estimada del proyecto es de aproximadamente 6,000 toneladas diarias, las cuales serán procesadas en celdas dotadas de capas base de impermeabilización, sistemas de drenaje, gestión de lixiviados y biogás, así como canaletas de coronación ubicadas en la parte superior del talud para el control de las aguas de escorrentía", detalla el documento.

El impasse con las comunidades

El proyecto ha generado el rechazo de residentes en la zona, quienes han expresado su preocupación por que la iniciativa tenga un impacto negativo en términos ambientales y económicos.

Lugareños han señalado que el proyecto no solo implica residuos; representa un "retroceso" frente a décadas de trabajo por consolidar un modelo de vida sostenible, basado en el turismo ecológico, la agricultura y la ganadería.

Sobre el rechazo comunitario, se expresó el ministro Paíno Henríquez durante una intervención en el programa Hoy Mismo: "Hay un diálogo con los comunitarios y hay confusión con lo que se aprobó. Ese proyecto cumple no solo con estándares nacionales; yo al comité (evaluador) le exigí que se aplicaran los estándares más altos".

El funcionario expresó que el Ministerio ordenó la habilitación de un camino exclusivo para que el proyecto "ni siquiera pase cerca de las comunidades. Es una planta de valorización en un área cerrada y controlada donde se van a separar los residuos, se van a tratar y un porcentaje de estos irá a un relleno sanitario".

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