Empresa GoldQuest defiende mina Romero y destaca impacto económico que tendría para San Juan

El presidente de GoldQuest Mining Corp., Luis Santana Pereyra, durante una entrevista en un programa matutino. ( FUENTE EXTERNA )

El CEO de GoldQuest, Luis Santana Pereyra, reiteró este miércoles que un eventual desarrollo del proyecto minero Romero, en San Juan, generaría beneficios estimados en 20 mil millones de pesos para la provincia durante ocho años de operación, además de ingresos superiores a 1,000 millones de dólares para el país.

Durante su intervención en el programa Hoy Mismo, Santana sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad económica para la región sur, al plantear que los recursos derivados de la actividad minera podrían impulsar inversiones locales, empleos directos e indirectos, así como programas de desarrollo provincial.

El ejecutivo indicó que, mientras avanza el proceso de evaluación del proyecto, la empresa ha ejecutado diversas acciones de apoyo comunitario en zonas cercanas al yacimiento.

Entre las intervenciones mencionó la construcción y mejora de parques, instalaciones eléctricas, acueductos y otras obras comunitarias demandadas por residentes de localidades de San Juan.

Santana explicó que GoldQuest Mining Corp. se encuentra desarrollando los estudios técnicos exigidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental y social.

Precisó que los análisis abarcan evaluación de flora, agua, aire, presencia de aguas subterráneas y posibles medidas de mitigación ante cualquier impacto.

Ambientalista aboga por abordar Evaluación Ambiental Estratégica

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre el ambientalista Luis Carvajal, explicó que la discusión principal no debe centrarse todavía en el estudio de impacto ambiental del proyecto específico, sino en una fase previa denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Según explicó, la Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de planificación pública que permite determinar las potencialidades, fragilidades y vocación de un territorio antes de autorizar actividades de alto impacto como la minería.

El dirigente ambiental sostuvo que autorizar dicho estudio, sin realizar antes la evaluación estratégica "viola la ley", ya que se estaría avanzando en la aprobación de una actividad sin definir previamente la vocación territorial de la zona.

Aseguró que mantiene la misma postura desde 2018, cuando planteó al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de realizar primero una evaluación integral del territorio antes de conocer propuestas mineras en la zona de San Juan.