Medio Ambiente reitera proyecto Romero sigue en fase técnica y sin autorización de explotación

La institución aseguró que los estudios ambientales no son definidos por las empresas y serán evaluados con rigor científico ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró este jueves que el proyecto minero Romero, propuesto por la empresa GoldQuest en la provincia San Juan, se encuentra únicamente en una fase técnica de evaluación ambiental y no cuenta con autorización para su explotación.

El titular de la institución, Paíno Henríquez, explicó que el proceso se desarrolla conforme a la Ley núm. 64-00, luego de que la empresa sometiera su solicitud.

A partir de esto, el Ministerio elaboró los Términos de Referencia (TDR), documento que establece las condiciones técnicas que deberá cumplir el estudio de impacto ambiental requerido para continuar con la evaluación.

Henríquez enfatizó que la aprobación de los TDR no constituye un permiso de explotación, sino el inicio de un proceso riguroso en el que la viabilidad del proyecto aún debe ser determinada con base en evidencia científica y estándares nacionales e internacionales.

Sobre el estudio de impacto

En ese sentido, indicó que la institución se mantiene a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a un análisis técnico exhaustivo.

El funcionario subrayó que estos estudios no son definidos de manera unilateral por las empresas. Explicó que deben ser elaborados por especialistas certificados por el Ministerio y luego evaluados mediante un proceso que involucra a más de 25 técnicos de distintas áreas, así como comités internos de revisión.

Asimismo, destacó que la evaluación contempla mecanismos de participación ciudadana, como la publicación de resultados, la realización de vistas públicas y espacios de consulta en los que cualquier interesado podrá presentar observaciones.

Henríquez también informó que el Ministerio prevé integrar asesoría de expertos internacionales, universidades y sectores académicos, con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del proceso.

En respuesta a inquietudes de distintos sectores, reiteró que el análisis del proyecto se realiza exclusivamente sobre la base de información técnica verificable y criterios científicos.

Precisó que, según lo presentado en esta etapa, la propuesta contempla una explotación subterránea a más de 150 metros y no incluye el uso de sustancias químicas como cianuro o mercurio, ni la construcción de infraestructuras como una presa de cola.

Finalmente, el ministro señaló que el rol de la institución se limita a la evaluación ambiental conforme a la normativa vigente, mientras que otras decisiones corresponden a las instancias competentes del Estado.

El Ministerio reiteró que cualquier determinación sobre el proyecto se adoptará dentro del marco técnico y legal establecido, garantizando la protección de los recursos naturales, la transparencia y la participación ciudadana.