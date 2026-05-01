Lluvias elevan niveles de presas; embalses alcanzan 88.15 % de su capacidad

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, asociadas a una vaguada, han provocado un incremento en los niveles de agua de las principales presas del país, según un informe del viernes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

De acuerdo con el reporte remitido a Diario Libre , el volumen nacional de agua almacenada en los embalses asciende a 1,779.41 millones de metros cúbicos (MMC), lo que representa un 88.15 % de la capacidad máxima nacional, estimada en 2,018.63 MMC.

La institución destacó que, en comparación con el jueves 30 de abril, cuando el volumen era de 1,762.79 MMC, se registró un aumento de 16.62 MMC, equivalente a un crecimiento de 0.94 %, lo que refleja el impacto de las precipitaciones.

Presas con niveles cercanos o por encima de su capacidad

Entre las presas con mayor nivel de llenado se encuentran la de Monción, en Santiago Rodríguez, que con 328.90 MMC, alcanza un 99.6 % de su capacidad.

Asimismo, la de Hatillo, ubicada en el municipio del mismo nombre, en Cotuí, supera su volumen máximo con 415.92 MMC, un 110.9 % de su nivel.

Mientras que la de Rincón, situada en La Vega, también sobrepasa su capacidad con 61.67 MMC, para un 103.8 %.

Embalses en niveles altos y estables

Otras presas mantienen niveles cercanos a su capacidad máxima. Tal es el caso de Tavera y Bao, en Santiago, ambas con 89.3 % de llenado.

De igual manera, la de Jigüey, en San José de Ocoa, registra un 95.5 %, mientras que la de Valdesia, en Peravia, cuenta con 94.7 % de su capacidad.

No obstante, algunas presas aún presentan niveles por debajo de su capacidad. Es el caso de Sabana Yegua, en Azua, que presenta un 61.0 % en su llenado. En tanto, la de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, tiene un 72.8 %.

La presa de Montegrande, ubicada en la zona limítrofe entre Azua y Barahona, alcanza un 80.0 % de su capacidad.

Alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 12 provincias bajo alerta debido a la incidencia de la vaguada asociada a un sistema frontal.

En alerta amarilla se encuentran Duarte (en especial el Bajo Yuna), Monte Plata, La Vega, Sánchez Ramírez, Montecristi y Santiago Rodríguez.

En tanto, en alerta verde figuran Puerto Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel y Valverde.

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