A consulta pública proyecto que modifica reglamento sobre control de contaminantes atmosférica

El proyecto busca actualizar los límites permisibles y fortalecer el monitoreo del aire. ( MARVIN DEL CID/ARCHIVO )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó una convocatoria para la consulta pública de un proyecto que modifica el reglamento para el control de las emisiones de contaminantes atmosféricos en la República Dominicana.

El proyecto sometido reforma el Reglamento Técnico Ambiental para el Control de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Fuentes Fijas, es decir, aquellos establecimientos donde se realizan operaciones que generan contaminantes al aire.

La iniciativa establece los requerimientos de registro, reporte y límites máximos permisibles (LMP) de emisiones de contaminantes al aire que deben cumplir las fuentes fijas industriales y comerciales respecto a la calidad del aire para protección de la salud humana.

El reglamento contempla un sistema integral de control de la contaminación del aire que combina:

Límites de emisión

Monitoreo

Fiscalización estatal

Sanciones

Debilidad en el monitoreo

El proyecto de modificación fue lanzado en un contexto marcado por evidencias de la debilidad de los sistemas de monitoreo locales.

De acuerdo con un documento que contiene la propuesta de regulación, las autoridades han identificado puntos en zonas urbanas con concentraciones de contaminantes atmosféricos que superan los niveles recomendados para la protección de la salud.

El documento detalla que el actual Reglamento Técnico Ambiental para el Control de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Fuentes Fijas es un instrumento regulatorio fundamental para la gestión de la calidad del aire y la prevención de impactos ambientales y sanitarios.

"Sin embargo, la evolución del marco normativo ambiental del país y el desarrollo de nuevas actividades productivas evidencian la necesidad de fortalecer y modernizar este instrumento regulatorio", detalla el documento.

Señala que desde 2018 no se ha realizado una actualización del reglamento con un enfoque más riguroso sobre actividades de alto impacto ambiental, tales como cementeras, incineradoras, hornos crematorios y calderas de biomasa.

Calidad del aire en RD

En 2025, el gobierno dominicano, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), presentó el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, que trata sobre el estado y las perspectivas del medio ambiente en la República Dominicana.

En lo referente a la calidad del aire, el informe señala que, en seis estaciones de monitoreo ubicadas en Haina, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Santiago de los Caballeros, se superó, al menos en un año, el límite de concentración de material particulado de 10 micrómetros (50 µg/m³), establecido en el Reglamento Técnico Ambiental de Calidad del Aire.

Medio Ambiente informó que el plazo establecido para participar en la consulta pública culmina el 6 de julio del presente año.

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