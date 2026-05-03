Jake Kheel llama a convertir la protección de los arrecifes en una prioridad nacional

El vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel, advirtió que el mayor riesgo del turismo en la República Dominicana no solo radica en la falta de infraestructura, sino en el deterioro ambiental.

Kheel, por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, estuvo de acuerdo con el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, luego de que este advirtiera el pasado 22 de abril de que el desarrollo inmobiliario en Punta Cana se ejecuta sin control.

Observó que los medios de comunicación solo se enfocaron en dicha noticia, más no en otra situación importante que destacó Rainieri.

"Todos hablaron de los edificios, el tráfico y la falta de plantas de tratamiento, pero hubo una historia más importante que nadie destacó: no existe una versión de un país próspero construido sobre un mar muerto", afirmó Kheel.

El Centro de Innovación Marina en Playa Blanca

Kheel reconoció la importancia de la infraestructura para el desarrollo turístico, pero subrayó que la pérdida de los arrecifes representa un daño irreversible. "Un arrecife de coral muerto no es un problema que se pueda resolver después. Es permanente. Y ya está ocurriendo", advirtió.

Resaltó la inauguración que realizó el mes pasado la Fundación Puntacana, del Centro de Innovación Marina en Playa Blanca, un proyecto que integra tecnologías como aprendizaje automático y biología molecular para cultivar corales resistentes al calentamiento de las aguas, además de formar a nuevos científicos.

Según explicó, esta iniciativa forma parte de una plataforma nacional orientada a la conservación de los arrecifes, que ya ha captado el interés de organizaciones y donantes internacionales. No obstante, insistió en la necesidad de una mayor participación del sector privado local.

"Necesitamos líderes que entiendan que la salud de nuestras costas es también la salud de sus negocios", expresó, al tiempo que llamó a convertir la protección de los arrecifes en una prioridad nacional.

Finalmente, advirtió que, aunque los proyectos de infraestructura continuarán avanzando, el tiempo para salvar los ecosistemas marinos es limitado. "La infraestructura se construirá, pero el arrecife no puede esperar", concluyó.