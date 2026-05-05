El Conep rechaza decisión de Abinader de paralizar el proyecto Romero

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Cesar Dargam, expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de paralizar las actividades relacionadas con el proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana.

Para Dargam, la medida adoptada por el ejecutivo en respuesta al rechazo de la propuesta por parte de la población plantea interrogantes sobre la necesidad de resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia.

El Presidente @luisabinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la "detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero" pues plantea interrogantes sobre resguardar... — Cesar Dargam (@cesardargam) May 5, 2026

"El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el proyecto Romero", enfatizó el representante del sector empresarial en un mensaje publicado en la red social X.

En ese sentido, el vicepresidente del Conep subrayó que el potencial de una minería responsable en la República Dominicana es inmenso y que puede desarrollarse con equilibrio social, ambiental y económico.

Respetando la ley

Para tomar la medida, el presidente Abinader también se amparó en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, que establece la inviabilidad de iniciativas de este tipo cuando existe un rechazo amplio por parte de la población.

El mandatario destacó que el proyecto no es nuevo, ya que sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010, los cuales fueron renovados con autorización de estudios técnicos en 2015 y 2018.

No obstante, señaló que, en la etapa actual, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación.