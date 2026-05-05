Embalses del país registran aumento leve en su volumen máximo

Vista de la presa de Montegrande, ubicada en el suroeste del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó este martes que el volumen nacional de agua en las presas se situaba en un 88.25 %, con 1,781.43 millones de metros cúbicos (MMC).

La entidad, a través de su Dirección de Comunicaciones, indicó que, con relación al reporte del primero de mayo, cuando la disponibilidad era de 1,779.41 MMC, "el volumen nacional de agua al día de hoy registra un aumento de 2.02 metros cúbicos, para un 0.11 %".

Con respecto a la presa de Monción, que en días pasados registró su nivel máximo debido a las lluvias ocurridas en la zona, el Indrhi indicó que presenta un 100.3 % de su volumen máximo.

En el caso de la presa de Tavera, informó que tiene un volumen de 119.05 metros cúbicos, equivalente al 90.3 % de su volumen máximo, que es de 131.77 MMC. Su nivel al día de hoy es de 325.36 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo de 327.50 msnm.

El Indrhi sostuvo que la presa de Rincón presenta un volumen de 58.19 metros cúbicos. Su capacidad máxima es de 59.40 metros cúbicos, por lo que su disponibilidad de agua es del 98.0 %.

Hatillo, Jigüey y Valdesia

La presa de Hatillo tiene un volumen de 400.06 metros cúbicos, lo que representa el 106.7 % de su volumen máximo, que es de 374.88 metros cúbicos.

La presa de Jigüey presenta un volumen de 122.18 metros cúbicos, siendo su volumen máximo de 127.28 metros cúbicos, por lo que esa disponibilidad representa el 96.0 %. Su nivel al día de hoy es de 540.37 msnm, siendo su nivel máximo de 541.50 msnm.

La presa de Valdesia presenta un volumen de 126.00 metros cúbicos, lo que representa el 96.7 % de su volumen máximo, que es de 130.25 metros cúbicos. Su nivel al día de hoy es de 149.47 msnm, siendo su nivel máximo de 150.00 msnm.

Con respecto a la presa de Sabana Yegua, informó que tiene un volumen de 215.11 metros cúbicos, siendo su volumen máximo de 341.84 metros cúbicos, lo que representa el 62.9 %. Su nivel al día de hoy es de 387.99 msnm, siendo su nivel máximo de 396.40 msnm.

En cuanto a la presa de Sabaneta, el Indrhi informó que tiene un volumen de 48.45 metros cúbicos. Su volumen máximo es de 56.5 metros cúbicos. La disponibilidad de hoy representa el 86.4 %.

La presa de Montegrande presenta un volumen de 191.53 metros cúbicos. Su volumen máximo es de 241.67 metros cúbicos. La disponibilidad de hoy representa el 79.3 %.

El Indrhi manifestó que las presas localizadas en la región suroeste se encuentran con capacidad de almacenamiento y regulación ante eventuales crecidas.