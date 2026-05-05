Exigen al presidente Luis Abinader fijar posición sobre minería en la Cordillera Septentrional

Representantes de organizaciones ambientales, comunitarias y religiosas se reunieron este martes para exigir al presidente Luis Abinader una posición oficial sobre la explotación minera en la cordillera Septentrional y reiterar su rechazo a proyectos extractivos en la zona. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de organizaciones ambientales, comunitarias y religiosas exigieron este martes al presidente Luis Abinader emitir un pronunciamiento oficial sobre la explotación minera en la Cordillera Septentrional, al asegurar que la suspensión de operaciones en San Juan no despeja la preocupación que persiste en las provincias del Cibao.

El sacerdote Ramón -Nino- Ramos manifestó que el movimiento permanecerá en las calles hasta que el mandatario garantice "por escrito" que esa zona montañosa, ubicada en las provincias Santiago y Puerto Plata, no será intervenida por proyectos mineros.

Al referirse a la decisión gubernamental de detener los trabajos vinculados al sur del país, el religioso sostuvo que aunque la medida adoptada por el jefe de Estado fue recibida con optimismo por los comunitarios de San Juan, la amenaza continúa latente sobre la cordillera Septentrional, por lo que insistió en la necesidad de una posición clara y definitiva del gobernante.

"El día que se decida que no se va a explotar la cordillera, con un documento firmado y sellado, entonces saldremos de las calles. Mientras tanto, seguiremos vigilantes y luchando" Ramón -Nino- Ramos Sacerdote “

Como parte de las acciones de presión, los grupos convocaron a una concentración para el próximo día 24 en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde reiterarán su rechazo a cualquier intento de explotación minera en la zona y su exigencia de que el presidente se pronuncie de manera definitiva sobre el futuro de la Cordillera Septentrional.

Impacto irreversible

De su lado, Eduardo Rodríguez, hablando en representación de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), advirtió sobre el impacto irreversible que, a su juicio, tendría cualquier proyecto extractivo sobre la cordillera Septentrional.

Afirmó que esa zona posee más de cien especies arbóreas, en su mayoría endémicas y nativas, que sostienen un ecosistema vital para la biodiversidad y la producción de agua en la región Norte.

Según explicó, el área concesionada abarca cientos de kilómetros cuadrados donde se generan millones de metros cúbicos de agua, por lo que rechazó versiones que minimizan la riqueza hídrica del macizo montañoso.

El ambientalista sostuvo que tanto la minería a cielo abierto como la subterránea provocan daños severos a los ecosistemas, al alterar bosques, suelos, paisajes y sistemas acuáticos superficiales y subterráneos.

Asimismo, cuestionó el argumento de que la minería representa desarrollo económico para el país.

Aseguró que los recursos extraídos terminan beneficiando a compañías extranjeras, mientras las comunidades cargan con la degradación ambiental y los pasivos ecológicos.

Los integrantes del movimiento Unidos Somos Más ofrecieron una rueda de prensa para felicitar al pueblo sanjuanero.