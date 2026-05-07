El desmonte de una zona boscosa en la loma del Santo Cerro, en La Vega, ha generado alarma entre autoridades y comunitarios, quienes denuncian graves daños ecológicos, alteración de cauces naturales y riesgos para decenas de familias de comunidades cercanas.

La alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, calificó la intervención como una “barbaridad” y un “ecocidio”, al asegurar que los trabajos de movimiento de tierra habrían sido realizados sin contar con autorización municipal ni ambiental.

“Lo primero es que esto es una barbaridad, un ecocidio, una irresponsabilidad de quien hizo eso. Yo espero que den la cara para venir a resolver el problema que han ocasionado”, expresó.

Custodio explicó que el desmonte ha provocado deslizamientos de lodo, caída de grandes rocas y acumulación de escombros que amenazan a residentes de comunidades ubicadas en la parte baja de la montaña, obligando al cabildo a intervenir de emergencia con equipos pesados.

“Cuando comenzó a derrumbarse ese lodo y esos peñones, que podían matar a cualquier persona, nosotros fuimos en auxilio de esa comunidad. Llevamos varios días recogiendo escombros”, indicó.

La alcaldesa sostuvo que, además del impacto ambiental, la intervención habría ignorado los procedimientos legales establecidos, ya que los responsables no solicitaron permisos ante el Ayuntamiento ni ante el departamento de Planeamiento Urbano.

“De manera irresponsable, ignorando que aquí hay un gobierno local, no pasaron por el Ayuntamiento ningún permiso. Todo ingeniero sabe que para cualquier proyecto debe agotar ese proceso”, manifestó.

Custodio dijo esperar que el Ministerio de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales asuma su rol y que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

“Quien hizo ese daño tiene que pagar, tiene que remediar esa situación. No vamos a permitir que este ecocidio quede impune”, advirtió.

Comunitarios

Representantes comunitarios de Carretera de Palma, Río Seco y otras zonas aledañas al Santo Cerro denunciaron que la tala de árboles y el uso de equipos pesados en la loma habrían modificado el curso natural de cañadas y drenajes, provocando que el agua de lluvia descienda directamente hacia sectores poblados.

Giralda Romero, uno de los voceros del movimiento comunitario, aseguró que la situación mantiene en preocupación a cientos de familias.

“Han tapado cauces naturales y ahora el agua baja directamente hacia nuestras comunidades. Cuando llueve arriba, los afectados somos nosotros”, afirmó.

Los residentes informaron que solicitaron apoyo de las autoridades para realizar una marcha pacífica el próximo 10 de mayo, la cual partirá desde el pie del Santo Cerro hasta la entrada de la antena del sector, en protesta por los daños ambientales ocasionados.